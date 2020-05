I VINDEN: Tara Reid, her på en filmtilstelning i Los Angeles for et par år siden. Foto: AJM / EMPICS Entertainment

Tara Reid aktuell for sentral rolle i ny «Tiger King»

«American Pie»-skuespiller Tara Reid (44) skal være en kandidat for rollen som Carole Baskin (58).

«Tiger King: Murder, Mayhem and Madness (Drap, kaos og galskap)» har blitt en massiv hit på Netflix etter at dokumentarserien hadde premiere for et par måneder siden.

Minst to nye prosjekter basert på historien er på trappene, blant annet en serie der Hollywood-stjernen Nicolas Cage (56) skal spille hovedrollen som Joe Exotic på skjermen.

Om det er her Reid er aktuell til å steppe inn som Joe Exotics erkerival Carole Baskin, er uvisst. Men Reids agent, Phillippe Ashfield, bekrefter overfor Fox News at skuespilleren kan komme til å fylle nettopp den rollen.

Han antyder imidlertid at det er et filmprosjekt det er snakk om.

– Jeg har vært i kontakt med produsenter som vurderer Tara som en kandidat, sier Ashfield.

Agenten opplyser at Reid er enormt begeistret for «Tiger King», og at hun betrakter muligheten som «svært interessant».

Reid er kanskje best kjent fra «American Pie»-filmene, men hun har også gjort seg bemerket i filmer som «My Boss’s Daughter» og «Sharknado». På filmnettstedet IMDb.com står 44-åringen oppført med 17 nye prosjekter.

Det skiller 14 år mellom Reid og Baskin, men utseendemessig vil kanskje noen kunne mene at de har visse likhetstrekk.

Carole Baskin, dyrevernsforkjemper og kvinnen bak organisasjonen Big Cat Rescue, er sentral i Netflix-dokumentaren. Joe Exotic soner en 22 år lang fengselsstraff – dømt for å ha forsøkt å hyre en leiemorder til å drepe Baskin.

ORIGINALEN: Carole Baskin – omstridt skikkelse i TV-dokumentaren «Tiger King». Foto: Netflix

Etter at serien gikk på lufta, føler Baskin seg imidlertid fremstilt i svært dårlig lys, ikke minst føler hun seg uthengt som mulig drapskvinne.

Carole Baskin er gift med Howard Baskin (69), men helt siden hennes forrige ektemann Don Lewis forsvant sporløst i 1997, har hun hatt mistanken hengende over seg om at hun skal ha drept ham for deretter å servere levningene til tigrene sine. Dette avviser hun på det sterkeste.

