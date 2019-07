NY FILM: Regissør Quentin Tarantino sammen med skuespillerne Brad Pitt, Margot Robbie and Leonardo DiCaprio, som har hovedrollene i «Once upon a time in Hollywood». Foto: NINA PROMMER / EPA

Quentin Tarantino hintet om å legge opp på talkshow

Premieren til Quentin Tarantinos niende film «Once upon a time in Hollywood» stoppet all trafikk på Hollywood Boulevard.

Men det var på et talkshow rett før premieren at den kjente regissøren kom med oppsiktsvekkende nyheter:

– Jeg liker ideen om å lage 10 filmer, og så, boom, det er det, da er det er gjort, sa filmregissør Quentin Tarantino (56) på «Jimmy Kimmel Live!» rett før Hollywood-premieren.

Der var både fans og superstjerner som Pierce Brosnan , Britney Spears og Snoop Dogg blant publikum.

Jimmy Kimmel er tydelig oppgitt over Tarantinos planer om å bare lage én film til, men til det svarer regissøren at han neppe komme til å forsvinne helt. Han forklarer at han kan fortsette å skrive, i tillegg til at han nylig giftet seg og ønsker å få barn.

Også filmens største stjerner møtte opp på «Jimmy Kimmel Live!»

Allerede under Kimmels introduksjon kom Margot Robbie inn i studioet og fleipet med at studioet var på veien til nabobygget i Hollywood Boulevard hvor premieren fant sted. Etterfulgt av henne kom Brad Pitt og Leonardo DiCaprio som spøkte med noe av det samme.

– Jeg kom faktisk hit for å invitere hele publikumet ditt på vår premiere på andre siden av gata, sa DiCaprio til vill jubel fra publikum.

På selve premieren møtte drøssevis av Hollywood-stjerner for å se den mye omtalte Tarantino-filmen.























Artisten Snoop Dogg på premiere av «Once upon a time in Hollywood».

«Once upon a time in Hollywood» har premiere i Norge 16. august. Tarantino selv har sagt at filmen er hans kjærlighetsbrev til året 1969 i Los Angeles, ifølge Hollywood Reporter.