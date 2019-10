NORGESVENN PÅ SÅ MANGE VIS: leonard Cohen, her avbildet under en konsert i Langesund i 2009. Foto: Alf Øystein Støtvig

Filmanmeldelse «Marianne & Leonard: Words Of Love»: Skjørtejegerens norske kjærlighet

Det er kanskje ikke bare stas å være sammen med en poet, sanger og allround kunstnertype. Men Marianne Ihlen forsøkte.

DOKUMENTAR

«Marianne & Leonard: Words Of Love»

USA. Tillatt for alle. Regi: Nick Broomfield.

Med: Leonard Cohen, Marianne Ihlen, Helle Goldman, Aviva Layton, Jan Christian Mollestad.

Marianne Ihlen elsket Leonard Cohen og Leonard Cohen elsket nok også Marianne Ihlen. Betød det at Marianne Ihlen + Leonard Cohen var lik sant i alle deres dager? Selvsagt ikke. «Du kunne ikke være sammen med Leonard Cohen», sier denne dokumentarens beste intervjuobjekt, Aviva Layton.

Cohen, skjønner du, var en klisjé, den klassiske mannlige kunstnertypen: Forgapt i kvinner, og fullstendig ute av stand til å binde seg til dem, enn si være trofast. Alltid på flukt.

MUSEN: Marianne Ihlen på Hydra på 1960-tallet. Foto: D.A. Pennebaker / Selmer Media

Ihlen, Cohen og Mariannes sønn Lille Axel, produktet av forholdet hennes til forfatteren Axel Jensen, hadde noen lykkelige år sammen på den greske øya Hydra på 1960-tallet. Dette var før Cohen ble «popartist», og lenge før han ble norgesvennen over alle norgesvenner.

Cohen marinerte seg i sol, amfetamin, LSD og Mandrax, og skrev på det som skulle bli romanen «Skjønne tapere» (1966). Marianne var mamma, elskerinne og muse, og serverte den steine kunstneren frukt, slik at han ikke skulle bli syk av underernæring.

KJÆRESTEPAR I GAMLE DA’R: Leonard Cohen og Marianne Ihlen på Hydra på 1960-tallet. Foto: Aviva Layton / Selmer Media

Å være muse er en tøff og utakknemlig jobb, og ikke en karriere å satse på i «time’s up»-tidsalderen. Styrkeforholdet mellom Ihlen og Cohen var da også alltid ujevnt, og ble ytterligere forrykket da Cohen ble lokket tilbake til Canada, senere USA, for å bli plateartist.

De var «sammen» i mange år til, men så hverandre stadig sjeldnere. Cohen, en legendarisk pikenes jens, var tilhenger av, som han sa, «å uttrykke vennskap med kvinner seksuelt», og priset seg lykkelig for at han var født i tide til å få med seg den seksuelle frigjøringen, de «åpne ekteskapenes» tidsalder, «da menn og kvinner kunne samarbeide seksuelt».

Han holdt seg i god form, blant annet ved å svømme, og oppfordret bandmedlemmene sine til å gjøre det samme. Cohen, turnerende musiker, tilbrakte mye tid på hotellrom. Han var opptatt av at han ikke skulle bli nedstemt da han så seg selv i speilene.

AMFETAMINMARINERT POET I ARBEID: Leonard Cohen på Hydra på 1960-tallet. Foto: Axel Jensen Jr. / Selmer Media

Marianne aborterte barnet deres, for å ikke tøyle den frie kunstneren. Hun giftet seg senere med en norsk mann – to ganger. Cohen, «de kvasideprimerte kvinners poet», tilbrakte deler av 1990-tallet i et munkekloster.

Som kinoopplevelse er «Marianne & Leonard: Words Of Love» noe flat. Snakkende hoder snakker, gamle TV-opptak og Super 8-filmer blafrer. Fokuset skifter fra Marianne og Leonard til Leonards karriere og tilbake igjen. Vi lærer langt mer om miljøet han sprang ut av, enn det Marianne kom fra – bohem-Norge anno 1950- og 60-tallet (som det hadde vært svært interessant å lære mer om).

EN GANG KVINNEBEDÅRER, ALLTID KVINNEBEDÅRER: Cohen og en ukjent beundrerinne i et TV-opptak fra 1960-tallet. Foto: Selmer Media

Men slik er det å være muse. Man kommer lett litt i skyggen.

Men interessant er filmen, hele veien, og den ar en knockout av en avslutning. Jan Christian Mollestad tok kontakt med Cohen da Ihlen lå på dødsleiet, og filmet Mariannes reaksjon i sykesengen da brevet fra ham kom.

De elsket hverandre nok fremdeles, på sitt eget «frigjorte» vis. Marianne Ihlen døde i Oslo i juni 2016. Leonard Cohen fulgte etter henne inn i evigheten drøye tre måneder senere.

Publisert: 11.10.19 kl. 17:23







