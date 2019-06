NYKOMMER: Keri Russell har en lang merittliste som skuespiller, men i «Star Wars»-sammenheng er hun debutant. Her på en prisgalla i L. A.på nyåret. Foto: VALERIE MACON / AFP

Keri Russell i tårer over «Star Wars»-manus

Skuespiller Keri Russell (43) er ny i «Star Wars»-sammenheng, men spiller en sentral rolle i den kommende filmen.

Nå nettopp







Russell figurerer som mystiske Zorri Bliss i «Star Wars: Episode IX», som får premiere i desember.

I et intervju med AP forteller Russell at hun fikk en sterk følelsesmessig reaksjon da hun fikk originalmanuset i hendene. Det er hennes mangeårige venn og kollega J.J. Abrams (52) som skrev originalmanuset, og han har også regien i den nye «Star Wars»filmen.

– Da jeg leste manuset hans, begynte jeg å gråte. Folk må ta med seg masse lommetørklær til kinosalen, advarer skuespilleren.

– Hvem vet hvordan det blir til slutt, men jeg håper filmen er tro mot hans opprinnelige idé, legger hun til.

les også Keri Russell: – Skummelt å være pen

J.J. Abrams skrev manus og hadde regien også i «Star Wars: The Force Awakens» i 2015. Russell mener han er perfekt for jobben.

– Han har så stor kjærlighet og respekt for den opprinnelige «Star Wars»-trilogien og prøver ikke å omskape dette til noe annet, sier hun.

Russell røper ikke mye om sin egen karakter i filmen, den niende i «Star Wars»-rekken.

– Men jeg synes hun ser ut som en «bad ass», sier stjernen, som har gode minner til de første «Star Wars»-filmene.

– Det var noe av det første jeg selv så på kino, så det at jeg selv får spille en rolle nå, er helt utrolig.

Keri Russell har de siste årene vært aktuell i TV-serien «The Americans», men det var i tenåringsdramaet «Felicity» hun fikk sitt store gjennombrudd for 23 år siden. 17 år har gått siden den prisbelønnede serien rundet av på skjermen.

Det var J.J. Abrams som produserte «Felicity» og hadde regien på «Mission Impossible III», som hun også spilte i. Da Russell ble hedret med stjerne på ærverdige Hollywood Walk of Fame for to år siden, var den anerkjente film- og TV-skaperen stolt vitne.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

KOLLEGER: Keri Russell og J.J Abrams på «Mission Impossible»-pressekonferanse i Tokyo i 2006. Foto: KIYOSHI OTA / Reuters

les også Keri mistet gnisten etter «Felicity»

Det kanskje ikke alle husker, er at Russell startet karrieren som en del av barnestjernestaben i «All New Mickey Mouse Club».

Tilbakeblikk: Keri Russell ble syk av kjærlighetssorg

Disse er med

Carrie Fisher, som døde i desember 2016, dukker også opp i nye «Star Wars». Skuespilleren, som spilte prinsesse Leia Organa i den opprinnelige «Star Wars»-trilogien fra 1970- og 80-tallet, gjorde et comeback i «The Force Awakens». Det er tidligere ubrukte opptak fra den innspillingen som benyttes for å klippe henne inn i «Episode IX».

Mark Hamill vender tilbake i sagaen til tross for at karakteren hans, Luke Skywalker, tilsynelatende døde i «The Last Jedi». Billy Dee Williams, sist sett i «Jedi-ridderen vender tilbake» i 1983, returnerer til sagaen.

Andre som er aktuelle i den kommende filmen, er Billie Lourd, Domhnall Gleeson, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega og Oscar Isaac.

J.J. Abrams holder kortene tett til brystet, men han har informert om at handlingen i «Star Wars: Episode IX» utspiller seg om lag ett år etter «The Last Jedi». Filmen er den siste delen i den tredje «Star Wars»-trilogien og skal angivelig «konkludere Luke Skywalker-sagaen».

Publisert: 22.06.19 kl. 11:07