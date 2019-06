EKTEPAR: Mila Kunis og Ashton Kutcher på en Walk of Fame-seremoni i Hollywod i fjor. Foto: Alberto E. Rodriguez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sånn reagerer Mila Kunis og Ashton Kutcher på bruddryktene

Stjerneparet radbrekker historien til ukebladet som skriver at de skal skilles.

Mila Kunis (35) og Ashton Kutcher (41) utbroderer sjelden privatlivet. Nå har imidlertid bladet InTouch Weekly gjort det for dem. «Problemet» er bare at det de skriver ikke stemmer.

Amerikanske Kutcher og ukrainskfødte Kunis la torsdag morgen norsk tid ut et ironisk videoklipp på Instagram, der de holder solid narr av bladet. Kunis sitter ved siden av Kutcher i bilen, mens hun leser høyt fra et skjermbilde på telefonen sin.

– Hva skjer, kjære? spør Kutcher, mens de filmer seg selv.

– Det er slutt mellom oss, svarer Kunis.

– Er det slutt mellom oss? Herregud, hva skal vi gjøre? responderer Kutcher.

– Jeg følte meg kvalt, fortsetter Kunis.

– Du følte deg kvalt – av meg? Og jeg som var så overbærende? sier Kutcher.

– Jeg får barna, opplyser Kunis.

– Du får barna? Får ikke jeg ha dem mer? spør Kutcher.

Kunis leser videre:

– Og det er blitt avslørt en mørk hemmelighet om deg.

– Hvilken hemmelighet? spør ektemannen.

– Jeg vet ikke, jeg har bare dette skjermbildet, svarer Kunis og viser bildet på telefonen.

Opptaket slutter med at de takker kvinnen som sendte dem skjermbildet.

Selv om de to takler de ferske ryktene med humor, skriver Kutcher en syrlig kommentar under videoen:

«Jeg antar at det er over. InTouch Weekly, dere får ha det morsomt med å selge blader denne uken. Neste uke venter kanskje kona mi og jeg tvillinger. For tredje gang. men hvem teller vel».

Videoen nærmer seg i skrivende stund to millioner visninger. Nærmere 11.000 har kommentert, og reaksjonene går ut på at fansen synes parets stunt er hysterisk festlig.

InTouch Weeklys nettsider er i skrivende stund nede. På bladets Instagram er det ingen henvisning til historien Kunis og Kutcher omtaler.

Også i fjor tok Kunis oppgjør med hardnakkede spekulasjoner om knute på tråden.

Kutcher og Kunis møttes første gang under innspillingen av «That ’70s show», som gikk på TV fra 1998 til 2006. Det var imidlertid ikke før i 2012 at paret ble kjærester. To år senere forlovet de seg, og i 2015 ringte bryllupsklokkene.

Skuespillerparet har to barn på fire og to år sammen.

Publisert: 20.06.19 kl. 15:28