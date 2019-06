I PENGEKNIPE: Tiden er i ferd med å renne ut for WR Entertainments toppsjef, Tasmin Lucia-Khan – her avbildet under en av flere rettssaker i fjor. Foto: Hansen, Frode

Morgan Kane-selskapet nær avvikling

Hollywood-eventyret kan være over for den norske westernhelten før det har begynt – WR Entertainment må skaffe minimum fire millioner kroner før 16.30 mandag ettermiddag for å sikre videre drift.

Det melder Oslo Børs.

Men egentlig står det verre til enn som så; selskapet bak filmen, WR Entertainment, trenger i alt 9, 7 millioner kroner for å sikre videre drift til mars 2020, men «bare» fire millioner for å kunne betjene akutt gjeld og fortsette forhandlingene som pågår for fullt akkurat nå.

I mars i år ble det forsøkt en rettet emisjon for å skaffe til veie disse pengene. Dette forsøket mislyktes, og sist uke prøvde WR Entertainment nok en gang på det samme – uten å lykkes.

Selskapet skriver nå i et brev til sine aksjonærer at dette er det aller siste forsøket på å skaffe de sårt tiltrengte millionene. De legger imidlertid til at det er forståelig at aksjonærer har vært nølende med å spytte inn mer penger i selskapet så lenge det har betydelig gjeld, og at rettssaken mot selskapets tidligere styreformann, James Cardwell, er nært forestående.

WR Entertainment er et selskap som de siste to årene har kommet i medias søkelys gjennom flere rettssaker mellom selskapets opprinnelige gründer, Gunnar Ryan Wiik, dets tidligere styreformann James Cardwell og den nåværende ledelsen ved administrerende direktør Tasmin Lucia-Khan.

Blant hovedaksjonærene i WR Entertainment finner vi Norwegian-gründer Bjørn Kjos og finansmannen Arne Blystad, samt Frode Foss – tidligere finansdirektør i Norwegian, nå i Qatar Airways.

Foss er fremdeles styreformann i WR Entertainment.

Selskapet skriver selv i et aksjonærbrev at de sist uke var svært nær ved å finne en løsning etter et tilbud til kreditorene om å omgjøre gjeld til aksjer i selskapet, men at én kreditor nektet plent å være med på dette.

WR Entertainment er nå satt under spesiell observasjon av Oslo Børs inntil selskapets fremtid blir ytterligere klargjort i ettermiddag.

Publisert: 17.06.19 kl. 10:36