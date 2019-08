INGEN PRINS: Harry Styles, her avbildet på et moteshow i Roma i vår. Foto: Roma / IPA / IPA Milestone

Harry Styles takket nei til prinserolle

Popstjernen Harry Styles (25) skal ha sagt fra seg en av de viktigste rollene i den nye Disney-filmen om havfruen Ariel.

Nå nettopp

Britiske Styles, kjent fra boybandet One Direction og senere som soloartist, har til nå vært det heteste navnet til å spille rollen som prins Erik når animasjonseventyret «The Little Mermaid (Den lille havfruen)» snart skal presenteres med ekte mennesker.

Nå skal det være klart at kinopublikum ikke får ikke se 25-åringen på lerretet.

The Wrap og Variety var først ute med å melde at Styles har takket nei. Også bladet Rolling Stone skriver at popidolet styrer unna oppdraget om å spille Ariels menneskelige drømmeprins.

– Selv om han er stor fan av filmprosjektet, har han med største respekt takket nei, sier en ikke navngitt representant for artisten til Rolling Stone.

Noen begrunnelse oppgis ikke.

Styles har allerede figurert på kino, som seg selv i dokumentaren «One Direction: This Is Us» i 2013, og i den kritikerroste 2017-filmen «Dunkirk».

Regissør Christopher Nolan: – Han gjør en ekte innsats

Halle Bailey (19) har sikret seg hovedrollen som Ariel, mens Melissa McCarthy (48) skal spille Ariels onde tante, Ursula.

HAVFRUEN: Halle Bailey, her på Glamour Awards i New York i 2017. Foto: Evan Agostini / AP

Rob Marshall (58) skal regissere, mens David Magee (57) har skrevet manus.

Den nye Disney-filmen vil inneholde kjente låter fra tegnefilm-klassikeren fra 1989, så vel som nye skrevet av samme komponist, Alan Menken (70), og tekstforfatter Lin-Manuel Miranda (39). Sistnevnte er også produsent sammen med Marshall, Marc Platt (62) og John DeLuca (33).

Innspillingen starter tidlig neste år.

Publisert: 14.08.19 kl. 12:36