Billy Crystal ut mot Oscar: – Som en rettssak uten vitner

Hollywood-stjernen Billy Crystal (71) er sterk motstander av at Oscar-akademiet har kuttet ut programledere.

Etter fjorårets kontrovers, der Kevin Hart (40) brått trakk seg som vert for den prestisjetunge gallaen, valgte akademiet å la begivenheten gå sin gang uten vertskap.

Tydeligvis ga den nye ordningen mersmak for Oscar-bossene, for også i år dropper de å ha en egen vert. Det liker Billy Crystal dårlig. Han har selv figurert som vert hele ni ganger tidligere.

Da Crystal besøkte talkshow-verten Jimmy Kimmel (52) torsdag kveld, sa han klart og tydelig fra hva han mener.

– Oscar-utdelingen uten verter, er som en rettssak uten vitner. Alt går raskere, men resultatet blir ikke akkurat det man hadde sett for seg, lød det fra Crystal.

71-åringen, blant annet kjent fra «Da han møtte henne», elsket det ærefulle oppdraget. Han nøt å kjenne på tilliten. Ikke minst mener han det er betryggende å ha en vert som kan løse uforutsette ting.

– Når man har et så langt show, så skjer det plutselig saker og ting. Problemet med å droppe verter, er at man ikke har noen til å gjøre det beste ut av de øyeblikkene, sa han og minnet om da feil vinner av beste film ble lest opp i 2017.

Akkurat det året var Kimmel vert. Han fikk fornyet tillit året etter, men så var det stopp.

Mens Crystal bedyret i intervjuet med Kimmel hvor viktig han mener det er å ha «rett person der ute» når en sånn flause skjer, fleipet Kimmel om at han heller vil at akademiet går på en smell når de nå velger som de gjør.

– Jeg håper det blir en katastrofe. Vi må stå sammen, ikke sant? fleipet han.

Den eneste som kan skilte med å ha ledet Oscar-utdelingen flere ganger enn Crystal, er Bob Hope. Komikerlegenden som dro det hele i land hele 19 ganger, døde i 2003–100 år gammel.

Det er 92. gang at Oscar-utdelingen finner sted. I år skjer det natt til førstkommende mandag–i Dolby Theatre i Los Angeles.

Publisert: 08.02.20 kl. 06:58 Oppdatert: 08.02.20 kl. 07:14

