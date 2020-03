TREKKER STJERNER: Brad Pitt og kollega Leonardo DiCaprio på den røde løperen i Cannes i mai 2019. Foto: Joel C Ryan/Invision/AP

Cannes-festivalen kan tape 220 millioner

Variety hevder verdens største filmfestival nylig avslo å forsikre seg mot epidemier og pandemier. Om de avlyser, kan festivalen tape hundrevis av millioner av franske skattebetaleres penger.

Filmfestivalen er en institusjon og fremdeles den største filmfestivalen i verden, ifølge Indie Wire. I fjor samlet filmmarkedet på festivalen 12.527 deltagere. Etter planen skal årets utgave gå av stabelen i Cannes fra 12. til 23. mai.

Det første bekreftede smittetilfellet av coronavirus i Cannes kom 28. februar. Dagen etter la regjeringen ned forbud mot arrangementer som samler over 5000 mennesker. Søndag ble forbudet justert til ansamlinger over 1000 mennesker.

4. mars ble TV-konferansen MipTV kansellert og TV-konkurransen Canneseries ble utsatt til oktober.

Filmfestivalen, derimot, har så langt hevdet at den skal avholdes etter planen. De har også oppgitt at det er en økning på ni prosent i søknadene om akkreditering til festivalen. 16. april skal det holdes pressekonferanse der festivalens filmutvalg blir presentert.

Den største kinosalen på festivalen, Lumiere Theatre, rommer 2300 mennesker.

Indie Wire påpeker også at Cannes også ligger like ved grensen til Italia.

Variety melder tirsdag at deres kilder i festivalens forsikringsselskap oppgir at festivalen for ti dager siden fikk tilbud om en ekstraforsikring som omfatter epidemier og pandemier, men takket nei. Dermed vil arrangørene ikke være sikret, selv om de skulle bli pålagt av myndighetene å stenge.

Ifølge bransjemediet er festivalens budsjett anslått til rundt 20 millioner euro, altså rundt 220 millioner norske kroner. De er finansiert av både skattebetalerne og private sponsorer.

En talsperson for festivalen har så langt ikke svart på Varietys henvendelse, men har tidligere sagt at de overvåker situasjonen kontinuerlig og fortsetter arbeidet mot å presentere festivalens filmer 16. april.

Ifølge Variety sluttet forsikringsselskapene å tilby muligheten til ekstra forsikring mot epidemier i slutten av januar, men festivalens forsikringsselskap skal ha gjort et unntak for noen av sine viktigste kunder. Nå er det uansett for sent.

VG var på filmfestivalen i Cannes i fjor, og intervjuet blant andre Antonio Banderas om hans opplevelse av hjerteinfarktet og Brad Pitt om hvordan det var å spille slåsscener som 55-åring.

Publisert: 11.03.20 kl. 08:47

