KOLLEGER: Liam Hemsworth og Jennifer Lawrence på premieren til «The Hunger Games: Mockingjay – Part 2» i New York i 2015.

Jennifer Lawrence kommenterer utroskapsryktene rundt Liam Hemsworth

Et halvt år etter at Miley Cyrus (30) slapp låten «Flowers» og fansen gikk bananas med spekulasjoner, letter Jennifer Lawrence (32) på sløret.

Ryktene stammer fra Mileys hitlåt «Flowers», som fansen mener hinter om utroskap.

Spekulasjonene var tema da Jennifer Lawrence besøkte Andy Cohens talkshow «Watch What Happens Live» mandag.

Lawrence er fr øvrig aktuell i den nye filmen «No Hard Feelings».

TikTok og andre sosiale medier har flommet over med tolkninger om at Miley Cyrus hinter til eksmannen Liam Hemsworth (33) i låten og musikkvideoen «Flowers».

Og Jennifer Lawrence er blitt utpekt som kvinnen Cyrus peker på som årsak til at ekteskapet hennes gikk dukken.

Ingen av de tre har uttalt seg konkret om ryktene – før nå.

– Virkelig kjipt

Da Jennifer Lawrence besøkte talkshow-vert Andy Cohen (55) og «Watch What Happens Live» mandag, var filmstjernen klar i sin tale:

– Ikke sant, sa hun om spekulasjonene rundt at hun skal ha hatt en affære med Hemsworth mens han var gift med Cyrus.

– Bare løse rykter. Vi vet alle at vi bare kysset hverandre én gang, og det var mange år etter at de gjorde det slutt, sa hun.

– Liam og jeg vokste opp sammen. Og han er skikkelig sexy. Hva ville du gjort? sa hun leende til programlederen, ifølge Daily Mail.

EKSER Liam Hemsworth og Miley Cyrus avbildet sammen i 20019.

Lawrence forklarte at hun har kjent på fristelsen til å sende ut en avkreftelser på usanne rykter via Twitter eller Instagram, men at hun ikke er i sosiale medier.

– Hvis fem personer på en fest er av den oppfatningen at du har ligget med kjæresten til en eller annen, så er det virkelig kjipt. Og så kan du gange det med åtte milliarder, uttalte hun.

Av-og-på-forhold

Cyrus slapp «Flowers» 13. januar i år, en dato som fansen raskt bet seg merke i, fordi det er bursdagen til Hemsworth. Assosiasjonene til Hemsworth og Lawrence var også mange.

Cyrus og Hemsworth har en lang historie. De forlovet seg faktisk to ganger før de giftet seg – første gang i 2012, før de gjorde det slutt, for så å forlove seg på nytt i 2016. Bryllupet sto lille julaften i 2018.

Det var Hemsworth i 2019 søkte om skilsmisse.

FILMAKTUELL: Jennifer Lawrence på premieren til «No Hard Feelings» i New York i forrige uke.

Lawrence og Hemsworth spilte mot hverandre i fire «Hunger Games»-filmer i perioden 2012–2015. Hun innrømmet i 2015 at hun hadde kysset Hemsworth, men at det var mens han og Cyrus hadde en pause i forholdet.

Ifølge det ferske TV-intervjuet ble det altså bare med det ene kysset.

Hemsworth har ikke uttalt seg om Lawrence sine uttalelser.

Lawrence, disse dager aktuell i filmen «No Hard Feelings», har siden 2019 vært gift med kunstgallerist Coke Maroney (37). De har ett barn sammen.

