MISFORNØYD: Paloma Faith (t.v.) gir Disneys nye filmmagnet det glatte lag. Halle Bailey og Jonah Hauer-King spiller Ariel og prinsen.

Paloma Faith hardt ut mot «Den lille havfruen»

«The Little Mermaid (Den lille havfruen)» trekker fulle hus, men Paloma Faith (41) er ikke imponert.

Popstjernen og skuespilleren, kjent blant annet fra serien «Pennyworth» og «Dangerous Liaisons», hadde et lite utbrudd på InstaStory i helgen.

«Hva f ... er denne dritten?» skriver britiske Faith.

Selv om innlegget nå er har levd sine 24 timer og ikke lenger er synlig på Faiths Instagram, lever skjermbildet det videre andre steder. TMZ og Deadline er blant mediene som omtaler.

– Ikke tro at det er greit

Faith skriver at hun akkurat har sett nyversjonen av Disneys klassiker med barna sine.

«Og selv om jeg synes Halle (hovedrolleinnehaver, red.anm.) gjør en god jobb, og castingen for øvrig er fantastisk, så vil jeg som mor ikke at mine døtre skal tro at det er greit å ofre stemmen og sine egne krefter for å elske en mann», raser 41-åringen.

«Dette er ikke noe jeg vil lære den neste generasjonen kvinner», runder Faith av med.

Hun har to døtre på seks og tre år.

Se trailer på VGTV (artikkelen fortsetter under):

«Den lille havfruen», som seiler rett til topps på kinobarometeret i Norge denne uken, er en såkalt live-action-filmatisering live-action-filmatiseringFilm med ekte mennesker, ikke animasjon av den kjente animasjonsfilmen fra 1989.

Handlingen bør altså ikke overraske hverken Faith eller andre som har levd en stund. Historien om havfruen Ariel – som forelsker seg i prins Eric, og inngår en avtale med en heks om å kunne leve livet på land – baserer seg løselig på verket til den danske dikteren H.C. Andersen fra 1837.

Disney har ikke kommentert kritikken fra Faith. I sosiale medier diskuteres det for øvrig heftig hvordan Faith kan hisse seg så voldsomt opp over en så kjent fortelling.

Nytt syn

Deadline har ogsåg sporet opp en 14 år gammel Twitter-melding fra Paloma Faith, der tonen hadde en ganske annen lyd:

«Når jeg blir stor, ønsker jeg å bli den lille havfruen», skrev den da 27 år gamle sangeren.

HOVEDROLLE: Halle Bailey på førpremiere i Los Angeles 9. mai.

Også i USA topper «The Little Mermaid» lista. Ifølge Variety spilte filmen inn om lag 1,3 milliarder kroner bare i åpningshelgen.

Ariel spilles av Halle Bailey (23) og prins Eric av Jonah Hauer-King (28). Awkwafina (34), Melissa McCarthy (52) og Javier Bardem (54) står også på rollelisten.

VGs anmelder beskriver «Den lille havfruen» som «den ultimate terningkast fire-filmen».

«Få vil bli seriøst skuffet, og den kommer til å begeistre mange. Spesielt, vil jeg tro, de som ikke har/har hatt et religiøst forhold til klassikeren fra 1989», lyder det i dommen.

Filmen har niårsgrense, fordi noen scener kan oppleves skremmende. Men barn ned til seks år kommer inn i følge med voksne.