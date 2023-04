GLITRET: Zendaya i Mumbai lørdag.

Zendaya og Tom Holland poserte hver for seg

Stjerneparet Zendaya (26) og Tom Holland (26) kastet begge glans i India lørdag, men de holdt avstand på rød løper.

De to skuespillerne befinner seg i Mumbai for å markere åpningen av Nita Mukesh Ambani Cultural Centre.

Selv om verden for lengst har skjønt at amerikanske Zendaya Coleman og britiske Tom Holland er et par, er de fortsatt forsiktige med å utbrodere forholdet.

Når de tidligere har posert sammen i offisiell sammenheng, har det vært i forbindelse med «Spider-Man»-filmene, der de to første gang møttes på settet i 2016.

Også da pressefotografene samlet seg i Mumbai fredag, var det umulig å få et bilde av Zendaya Og Holland sammen. De ankom separat og poserte hver for seg, skriver E! Online.

KJÆRESTEN: Filmstjernen Tom Holland på samme løper.

Filantrop Nita Ambani (59), kona til Mukesh Ambani (65) – Indias rikeste mann, er primus motor for det nye kultursenteret i Mumbai.

«Tusen takk til Ambani-familien for at de inviterte oss til å feire åpningen. En helt fantastisk opplevelse som jeg aldri vil glemme», skriver Holland på Instagram etter festlighetene.

Han har kun delt bilder av seg selv fra arrangementet.

STYRTRIK: Mukesh Ambani, angivelig Indias rikeste, på vei inn til festen.

Allerede i 2017 ble det spekulert på om Zendaya og Holland var blitt kjærester, men en formell bekreftelse fra paret selv, har latt vente på seg.

Det ble imidlertid tolket som en slags bekreftelse da Zendaya i fjor skrev til Holland på bursdagen hans:

«Gratulerer med dagen til den som gjør meg lykkeligst».

Holland på sin side beskrev i fjor Zendaya som «den mest utrolige personen», også det skriftlig på Instagram.

BAR RYGG: Zendaya.

Zendaya var fredag iført en kreasjon designet av Rahul Mishra. Den dristige, men indiskinspirerte kjolen hadde slep, og Zendaya tok seg god tid til å posere fra alle vinkler.

TV-seerne kjenner også Zendaya fra rollen som Rue i HBO-serien «Euphoria».

SLEP: Zendayas kjolekreasjon vakte oppsikt.

Zendaya og Holland var ikke de eneste kjendisene som var til stede under begivenheten fredag. Supermodell Gigi Hadid (27), filmstjernen Penélope Cruz Sánchez (48) og en rekke Bollywood-stjerner var til stede.

På plass var også den indiskfødte skuespilleren Priyanka Chopra (40), og hun hadde med seg artistektemannen Nick Jonas (30). De to poserte sammen.

EKTEPAR: Priyanka Chopra og Nick Jonas i Mumbai.

ARRANGØR: Neeta Ambani (t.v.), her med Bollywood-skuespiller Rekha.

Tilbakeblikk på tidligere Zendaya og Tom Holland-snakkiser: