GAVMILDE STJERNER: Blake Lively og Ryan Reynolds er bare to av Hollywoods superstjerner som nå har spyttet store summer inn i streikekassen til sine kolleger som står uten jobb under den pågående streiken.

Hollywood-streiken: Har samlet inn 155 millioner

Millionene strømmer inn i streikekassen i Hollywood; nå har også stjerneparet Blake Lively (35) og Ryan Reynolds (46) donert én million dollar – 10,3 millioner kroner – til skuespillerkolleger i Hollywood som ikke får jobbe som følge av streiken.

Dermed er donasjonssummen til de streikende i filmbyen allerede oppe i nær 155 millioner norske kroner. Ekteparet Lively/Reynolds føyer seg dermed inn i lang rekke av skuespiller-stjerner som også har donert til de som blir rammet av den pågående Hollywood-streiken, skriver Eonline.

Andre par som har donert én million dollar eller mer inkluderer også George og Amal Clooney, Luciana og Matt Damon, Hugh Jackman og Deborra-lee Furness og Jennifer Lopez og Ben Affleck.

Kampanjen for å styrke streikekassen i den langvarige streiken må sies å være en suksess allerede. Den ble igangsatt i forrige uke og det har allerede kommet inn over 15 millioner dollar – eller nær 155 millioner kroner – opplyser Courtney B. Vance som er president i Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) Foundation.

Donasjoner på mer enn én million dollar har også kommet fra Leonardo DiCaprio, Dwayne Johnson, Nicole Kidman, Julia Roberts, Arnold Schwarzenegger, Meryl Streep og Oprah Winfrey.

SOLIDARITETSMARSJ: Onsdag gikk Mandy Moore i streikemarsj sammen med blant andre skuespillerkollega John Huertas utenfor Walt Disney Studios i Burbank, California.

160.000 skuespillere, medlemmer i SAG-AFTRA, gikk ut i streik den 14. juli etter at det ble brudd i lønnsforhandlingene med the Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) som representerer de største produksjonsselskapene som Disney, Netflix og flere andre.

Flere av stjernene som har donert store summer har også både kommet med offisielle uttalelser og deltatt i streikemarsjer i Hollywood. Meryl Streep kaller det en kamp mot Goliat.

– Vi skal stå sterke sammen mot disse mektige selskapene som insisterer på å ta den menneskelige verdigheten vekk fra vårt yrke, skriver Streep i en uttalelse.