BLIR BESTEMOR: Demi Moore (t.h.) og datteren Rumer Willis, her i Los Angeles i 2020.

Rumer Willis er gravid

Hollywood-stjernene Demi Moore (60) og Bruce Willis (67) blir besteforeldre for første gang.

Eldstedatteren Rumer Willis (34), som også er skuespiller, venter nemlig sitt første barn.

Barnefaren er musikerkjæresten Derek Richard Thomas. De to har vært et par siden i vår.

De vordende foreldrene deler nyheten på Instagram, med en serie bilder som viser Rumer Willis’ voksende mage:

Moore og Willis, som var gift fra 1987 til 2000, har tre døtre sammen, mens Willis i tillegg to barn med sin nye kone, Emma Heming Willis (44).

Rumer Willis er den første i søskenflokken som får barn, og dermed blir det første barnebarnet for de to Hollywood-veteranene.

Demi Moore deler datterens bilder og skriver:

«På vei inn i min varme, elleville, grenseløse bestemorsfase», skriver hun.

Blant dem som gratulerer under, er filmstjernen Gwyneth Paltrow (50).

«Jeg liker deg i den fasen», skriver hun i en kommentar under Moores innlegg.

BLIR BESTEFAR: Bruce Willis med datteren Rumer Willis (t.h.) og kona Emma Heming Willis (t.v.) på en premiere i Hollywood i 2010.

Også Rumer Willis’ stemor er henrykt:

«Babynyheter er gode nyheter!!! Gratulerer til Rumer og Derek. Vi er i ekstase over her!» skriver Emma Heming Willis på Instagram.

Skilsmissen mellom Moore og Willis har ikke satt punktum for vennskapet. Moore er tett knyttet til både eksmannen og hans nye kone og barn.

Så sent som for en uke siden delte hun dette bildet av hele flokken, med teksten: «Vi er FAMILIE!. Nå kommer julestemningen»:

Rumer var bare syv år da hun selv debuterte på filmlerretet mot mamma i 1995-filmen «Now and Then». Hun har siden hatt roller i filmer som «Once Upon a Time in Hollywood» og «What Lies Ahead», samt spilt på Broadway.

I 2015 svingte hun seg helt til tipps i amerikanske «Skal vi danse».

Familien har vært gjennom prøvelser den siste tiden. Bruce Willis måtte i vår legge skuespillerkarrieren på hylla da han ble rammet av afasi, en svikt i evnen til å bruke og forstå ord.

