STORFILM: Jake Sully (spilt av Sam Worthington) i «Avatar: The Way of Water».

Nye «Avatar» håver inn i Norge

James Camerons «Avatar: The Way of Water» har spilt inn over hundre millioner kroner på kino i Norge.

Filmen er dermed den mest innbringende kinofilmen i Norge noensinne, skriver Disney i en pressemelding onsdag.

– Dette er virkelig fantastisk og mer enn vi kunne håpet på, selv for en fenomenal film som «Avatar: The Way of Water», sier Hans van Rijn, SVP & Country Manager, The Walt Disney Company Nordic & Baltic.

Omsetningen per onsdag er over 101 millioner kroner, og av dette er 53 prosent av omsetningen i 3D.

Det er aldri blitt opplyst konkret om hva budsjettet på nye «Avatar» var, men Cameron skal Ifølge Reuters ha uttalt at filmen må runde to milliarder inntjente dollar for at prosjektet skal gå i null.

Denne summen nådde filmen tidligere i januar.

Den første «Avatar»-filmen trollbandt verden da den kom i 2009. Den gangen spilte filmen inn over 700 millioner kroner i USA i åpningshelgen, ifølge dagens kurs.

Den nye er spilt inn på New Zealand. Nordmannen Einar Martinsen (32) har hatt en finger med i spillet.

«Avatar: The Way Of Water» er den første av fire oppfølgere på 3D-eventyret.