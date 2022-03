HOLLYWOOD-VETERAN: Alec Baldwin, her avbildet i 2018, er i hardt vær etter den fatale ulykken på filmsettet i New Mexico i fjor høst.

Alec Baldwin ville fullføre filmen etter skytetragedien

Rettsdokumenter viser at Alec Baldwin (63) ville at skuespillerne og staben skulle fullføre «Rust»-filmen, men med ett spesielt formål.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Western-filminnspillingen er lagt på is etter den dramatiske hendelsen i Santa Fe i New Mexico i slutten av oktober i fjor. Men hadde Baldwin fått det som han ønsket, så hadde «Rust» blitt laget ferdig i ukene etter tragedien.

The New York Times og People omtaler nye rettsdokumenter datert fredag, der det kommer frem at Baldwin på den måten ville hedre filmfotograf Halyna Hutchins, som døde den dagen – 42 år gammel.

Ifølge rettspapirene var Baldwins plan at inntektene fra filmen, samt forsikringsavtaler, skulle gi økonomisk støtte til Hutchins’ ektemann og deres ni år gamle sønn.

Enkemannen klandrer

Opplysningene i de nye rettsdokumentene er lagt frem etter at enkemannen Matthew Hutchins i forrige måned stilte opp i et TV-intervju med sterke anklager mot Baldwin – som han også har saksøkt.

– At personen som holder et skytevåpen og får det til å gå av, ikke har ansvar, det fremstår absurd for meg, uttalte Matthew Hutchins til NBC.

Baldwin, både hovedrolleinnehaver og produsent, holdt selv i rekvisittvåpenet som av uforklarlige årsaker ble avfyrt og drepte Hutchins. Også regissør Joel Souza (48) ble truffet av det samme skuddet, men han fikk mindre skader.

I de nye rettspapirene fastholder Baldwin at han ikke kan anklages for det tragiske utfallet. Ifølge CNN hevder filmstjernen at Hutchins svarte ja på spørsmålet hans om «å spenne pistolen» like før den gikk av. Dette er opplysninger som ikke har vært kjent tidligere.

Det hevdes også at det sto i manuset at våpenet skulle spennes.

Advokater for Hutchins’ etterlatte sier i en uttalelse til CNN at «dette er enda et forsøk fra Baldwin på å fraskrive seg alt ansvar for egen uforsiktighet».

Det var i et tårevått intervju med ABC tidlig i desember i fjor at Baldwin uttalte at han ikke avfyrte våpenet.

Enkemannen forklarte i sitt intervju at han mente Baldwin selv har satt seg i en offerrolle.

Sheriffkontoret i Santa Fe etterforsker fortsatt ulykken. Det er til nå ikke tatt ut noen siktelse, men politiet utelukker ikke at det kan komme til å skje.

Baldwin skulle spille rollen som Harland Rust i westernfilmen, en lovløs som hjelper sitt 13 år gamle barnebarn med å rømme fra et fengsel i Kansas. Gutten er dømt til døden for å ha drept noen ved et uhell.