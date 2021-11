SUPERHELTFILM: Zain Al Rafeea spiller en landsbyboer som møter Eternals-heltene i begynnelsen av filmen.

Salma Hayek hyller norsk 17-åring

Hollywood-stjernen er full av lovord om Zain Al Rafeea fra Hammerfest som har en rolle i «Eternals».

I åpningssekvensen av «Eternals» ser man Zain Al Rafeea (17) i en farefull situasjon – som flere superhelter er med på å redde ham ut av.

Salma Hayek (55) og Kumail Nanjiani (43) spiller begge superhelter i Marvel-filmen.

På spørsmål fra VG om de kan si hvordan det var å jobbe med nordmannen, utbryter Hayek:

– Jeg elsker ham! Jeg er venner med den libanesiske regissøren som regisserte ham i filmen hans («Kapernaum», journ.anm.), og hun fortalte meg at vi skulle jobbe sammen.

PREMIEREKLARE: Heltegjengen i «Eternals».

Mens Hayeks far er meksikansk-libanesisk, flyktet Al Reefa og familien fra krigen i Syria til Libanon da han var liten. Det var på gaten i Beirut han ble oppdaget til hovedrollen i den libanesiske filmen «Kapernaum» som var Oscar-nominert som beste fremmedspråklige film i 2019. Zain fikk flere festivalpriser for debutrollen.

Ifølge TV 2 flyttet han og familien til Norge og Hammerfest etter å ha blitt plukket ut av FN som kvoteflyktninger i 2018, og nå er han å se i en Marvel/Disney-film.

UNGT TALENT: Superstjernen Salma Hayek sammen med Zain Al Rafeea (t.h).

– Vi spiste faktisk middag med ham, påpeker Salma.

– Ja, vi hadde middag med ham, istemmer Nanjiani.

– Du vet, libaneserne har en greie. Uansett hvor du er i verden, holder vi oss samlet og tar vare på hverandre. Og han er så, så spesiell. Jeg er så glad for at du la merke til ham, understreker Hayek.

Starstruck av 17-åringen

– Det var interessant å møte ham og tenke: «Å, du er en filmstjerne». Han var så selvsikker og så sjarmerende. Jeg ble på en måte «starstruck» av ham, sier Kumail og ler.

SUPERSTJERNE: Salma Hayek i «Eternals».

– Han var så ivrig etter å være der og ha det gøy. Det var veldig fint, sier Hayek.

– Hvor langt ser dere ham nå når det kommer til skuespill?

– Hvor enn han vil! Sier Nanjiani og utdyper:

– Han er så sjelfull. Det merker man ansikt til ansikt, men det kommer også gjennom kameralinsen. Han er så fengslende. Når du ser ham på skjermen, tenker du at han kommer til å være i bransjen en stund.

17-åringen selv svarer VG på e-post.

– Stjernene i filmen, Salma Hayek og Angelina Jolie, var veldig snille. Jeg føler meg stolt og takknemlig når Hayek snakker varmt om meg. Det viser hennes fine personlighet, sier han.

Zain sier det føltes som en drøm å se seg selv i en superheltfilm. At han fikk jobben, gjorde ham også glad:

– Jeg ble så glad at jeg nesten lettet av glede. Jeg er stolt over at jeg kommer nærmere den store drømmen og kan hjelpe familien min med å få et trygt og godt liv, skriver han.

SKUESPILLER: Zain Al Rafeea avbildet i forbindelse med «Kapernaum».

– Jeg vil takke Hayek for vennligheten og omsorgen hun ga meg. Og Angelina for gode samtaler og at hun hadde meg som gjest i hjemmet sitt. Jeg vil også takke regissøren for tiden jeg tilbrakte med dem. Hun var en fantastisk hyggelig dame med et godt hjerte, forteller den unge skuespilleren.

«Eternals» hadde premiere i USA i oktober. Premieren i Norge er onsdag.