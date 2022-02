TUPPEN OG LILLEMOR: Emma Mackey (til venstre) og Gal Gadot i «Mord på Nilen».

Filmanmeldelse «Mord på Nilen»: Mord og andre middelmådigheter

Et «Agatha Christie cinematic universe» er fremdeles en dårlig idé.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

KRIMDRAMA

«Mord på Nilen» ( «Death on the Nile»)

USA/Storbritannia. 12 år. Regi: Kenneth Branagh

Med: Kenneth Branagh, Gal Gadot, Armie Hammer, Emma Mackey, Jennifer Saunders, Dawn French, Annette Bening, Russell Brand

Folk tar feil, og undertegnede sikkert oftere enn de fleste. I anmeldelsen min av «Mord på Orientekspressen» i 2017, skrev jeg at det ville «overraske meg» dersom Kenneth Branagh fikk lov til å lage enda én Agatha Christie-adapsjon for kino.

Det tok fem år, men color me surpised. «Mord på Nilen» er omsider her – utsatt av både covid-19 og voldtektsanklagene (og «kannibal»-ryktene) om dens «leading man», Armie Hammer. At det er en like slapp film som forgjengeren, kanskje slappere, er ikke like oppsiktsvekkende.

I mellomtiden har det utrolige skjedd: Rian Johnson har fornyet den gamle, støvete krimmysterium-sjangeren med glitrende «Knives Out» (2019, to oppfølgere er på vei). Branagh, straks aktuell med en mer personlig film, Oscar-nominerte «Belfast», har ingen slike ambisjoner.

MÉNAGE À TROIS: Gal Gadot, Emma Mackey og Armie Hammer i «Mord på Nilen».

«Mord på Nilen» er, de dataanimerte pyramidene til tross, konservativ som en påskekrim laget for TV, overhodet ikke interessert i noe mer enn å samle en gjeng pene mennesker i en lukket setting, la noen dø og deretter briske seg frem til et selvtilfreds svar på draps- «gåten».

80 prosent av de som vil føle seg fristet til å se filmen, har lest eller hørt eller sett en eller annen versjon av «Mord på Nilen» fra før. Men offeret er nå uansett den smellvakre og steinrike Linnet Ridgeway (Gal Gadot), som i et ubetenksomt øyeblikk har stjålet kjæresten til bestevenninnen Jacqueline de Bellefort (Emma Mackey), den kjekke og late Simon Doyle (Hammer).

Deretter har hun vært så dristig at hun utelukkende har bedt folk som bærer nag til henne på bryllupsreisen. Som altså foregår i en båt på Nilen.

ERRKYYLL: Kenneth Branagh som Hercule Poirot i «Mord på Nilen».

Branagh gjør noen halvhjertede forsøk på å gjøre det belgiske detektiv-geniet Hercule Poirot til noe mer enn en borderline autistisk mann med løsbart, hvis fremste oppgave, ved siden av å oppklare drap, er å sørge for at de to bløtkokte eggene han spiser hver morgen, er av nøyaktig samme størrelse.

Branagh prøver å gjøre Poirot tragisk. Men det synes klart at også regissøren selv kjeder seg med materialet. Så mye at det er påfallende hvor rastløs og triksede han er med kamerakjøringene sine. Han sirkler konstant menneskene i de små rommene, hvileløst på jakt etter en eller annen form for visuell spenst. Det blir ikke så mye med det.

SKUSLES BORT: Jennifer Saunders (til venstre) og Dawn French i «Mord på Nilen».

Russell Brand er på aldeles feil hylle som den kjedelige, fåmælte legen Dr. Bressner, og duoen Jennifer Saunders og Dawn French skusles bort på nesten ingenting. Verst er det at Annette Bening får så skandaløst lite å gjøre. Hun som er så sjelden å se nå om dagen – og så er dette det hun får? (Michelle Pfeiffer led den samme skjebnen i «Mord på Orientekspressen»).

Resultatet er atter en gang barne-TV for voksne, en film så uspennende at man knapt registrerer den.