DRØMMEREN OG REALISTEN: Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid (til venstre) og Chirag Rashmikant Patel i «Vegg vegg vegg».

Filmanmeldelse «Vegg vegg vegg»: Det norske hus

Dokumentar om et kunstprosjekt som nesten ingen så, og kanskje enda færre forsto.

DOKUMENTAR

«Vegg vegg vegg»

Norge. Tillatt for alle. Regi: Tommy Gulliksen og Erik Treimann

Med: Chirag Rashmikant Patel, Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid

«Vegg vegg vegg» er ingen tradisjonell biografisk dokumentar om Norges største popband gjennom de siste 10 årene, Karpe. Men den tar seg jo tid til å sette ting litt i perspektiv.

Nærmere bestemt via en montasje-sekvens helt i begynnelsen, som er både veldig søt og ganske cringe. Duoen, som da het Karpe Diem, blir intervjuet av godt voksne TV-journalister som introduserer dem som «snille gla’-rappere» og det som verre er. «‘Senkveld’-hip hop» var det mange som kalte dem back in the day. Det vedvarte ganske lenge.

«EN DAG, MIN SØNN, VIL ALT DETTE BLI DITT»: Karpe i «Vegg vegg vegg».

Men det var da. I februar 2018, da de kjøpte et stort og ærverdig teaterlokale i Skien sentrum for et tosifret antall millioner, hadde Karpe for lengst blitt kanoniserte. Ikke bare som popstjerner, men «viktige stemmer» og interessante kunstnere i tillegg.

Så sto de der da. I et stort hus med mange rom og god plass. Og undret: Hva skal vi bruke det til? Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid og Chirag Rashmikant Patel hadde vært verden rundt og sjekket ut såkalt «immersive theater» – oppsettinger i grenselandet til kunstperformance-sjangeren, der poenget er at publikum selv blir en del av forestillingen.

Ja, noe sånt måtte det bli. Men det kan være lang vei fra idé til virkelighet, spesielt når Magdi er involvert. «Vegg vegg vegg», dokumentaren om hvordan de to kranglet seg frem til de eksklusive «SAS Skien»-happeningene som fant sted der i 2020, viser oss nøyaktig hvor lang den var. Konkurs og pandemi lusker i kulissene, og alle vet at partnerskap aldri er mer vaklevorne enn når man pusser opp en bolig.

«JA, OG SÅ MÅ VI SELVSAGT HA ET SITRON-ROM»: Magdi tegner og prøver å forklare for Chirag i «Vegg vegg vegg».

«Jeg liker å bli forstått», sier Chirag på et tidspunkt i filmen. Å bli forstått er åpenbart ikke like høyt prioritert av Ytreeide Abdelmaguid, som er den konseptuelle drivkraften i Karpe. En mann som setter seg et mål, og først i ettertid begynner å tenke, noen ganger veldig uklart, på hvordan han skal nå det.

Chirag er jordnær, og nærmere på kjernevirksomheten: Produksjon av musikk. Han vil ha svar på spørsmålet «hva prøver vi å si?», og synes ikke nødvendigvis at det er en god idé å lage et eget sitron-rom bare fordi Magdi liker sitroner.

Chirag vet at Karpe om 20 år vil bli husket som «innvandrer-rapens» største navn, og har akseptert det. Magdi vil noe nytt, hele tiden, og synes ikke å bry seg like mye om hip hop lenger. Slikt blir det gnisninger av.

«MEN SKAL VI IKKE LAGE LITT MUSIKK OGSÅ DA, MAGDI?»: Chirag Rashmikant Patel i «Vegg vegg vegg».

Gullstandarden for brutalt avslørende flue-på-veggen dokumentarer om musikalske partnerskap i full oppløsning, er og vil sannsynligvis for alltid være den helt grenseløst patetiske filmen om Metallica, «Some Kind Of Monster», fra 2004. «Vegg vegg vegg» lærer oss at Magdi alltid har vært stormannsgal. Men at Chirag nå titt og ofte mistenker ham for å være bare gal.

Men i motsetning til hva tilfellet var med Metallica for 20 år siden, er det fremdeles kreativt brensel på tanken til Karpe. De har oppnådd alt det er mulig for popartister å oppnå i lille, provinsielle Norge, og må simpelthen sette seg dumdristige og «umulige» mål. Alternativet er å fortsette med en endeløs serie seiersrunder land og strand rundt, helt til publikum omsider går hjem.

PARTNERE - MED EN VISS AVSTAND: Magdi og Chirag i «Vegg vegg vegg».

Som et blikk inn i et kreativt partnerskap, har «Vegg vegg vegg» mye for seg. Selv om det nok må sies at filmen – som byr på lite musikk og periodevis hektisk klipping, basert på 500 timer med råteip av varierende kvalitet – stopper litt opp når vi har skjønt tegninga, og filmskaperene fortsetter å terpe på det.

Et annet problem – om det er et problem – er det at regissørene Gulliksen og Treimann, akkurat som Magdi, støter på problemer når de skal forklare hva «SAS Skien» var. Et «musikalsk vandreteater»? Tidenes mest kostbare inspirasjons-safari på veien frem til årets minialbum «Omar Sheriff»? En «syvfelts motorvei til majoritetssamfunnet»?

MEN HVA HANDLER DET OM DA?: Chirag i «Vegg vegg vegg».

Sånn i bunn og grunn er det kanskje ikke så nøye. Det viktigste er at det skjedde noe, at Norges største popstjerner brukte midlene og tiden sin på noe kreativt, at publikummerne som fikk billett til de eksklusive forestillingene følte seg sett av sine idoler, og at idolene hadde lært seg å uttale navnene deres helt riktig.