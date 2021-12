HØYERE: Her er skuespiller Zendaya og Tom Holland under et pressetreff i London i forbindelse med den nye filmen.

Høydeforskjell skapte utfordringer for Tom Holland

En scene i den kinoaktuelle filmen «Spider-Man: No Way Home», skapte trøbbel for skuespiller Tom Holland (25) som er lavere enn kollega Zendaya (25).

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

To av Hollywoods heteste navn, som det også går romanserykter rundt, er klare for den tredje «Spider-Man»-filmen i superhelt-serien.

Zendaya Maree Stoermer Coleman er noen få centimeter høyere enn Tom Holland, men virker ofte mye høyere på den røde løperen med høye hæler på. Høydeforskjellen skapte utfordringer da superhelten Spider-Man, spilt av Holland, skulle redde Zendayas rollefigur MJ.

Det forteller skuespillerne i et nytt intervju på britiske The Graham Norton Show, hvor de også viser hva som ble utfordrende.

Høydeforskjellen ble tydelig når Spider-Man skulle frakte MJ i trygghet på en bro etter et luftig svev.

– På grunn av høydeforskjellen vår landet jeg før ham. Føttene mine traff bakken før hans gjorde det, sier Zendaya.

Høydeforskjellen førte til at Holland svingte rundt Zendaya.

– Føttene mine svingte opp, slik at hun fanget meg, sier Tom Holland og legger til:

– Og jeg er superhelten og skal se kul ut.

Skuespillerne forteller at det førte til at det så ut til at MJ fraktet Spider-Man i trygghet, og ikke omvendt

– Du var faktisk veldig hyggelig da det skjedde. Du sa «takk», sier Zendaya om Holland.

– Det var hyggelig å bli tatt imot for en gangs skyld, sier Holland.

Nye «Spider-Man: No Way Home» har premiere 15. desember og er den tredje filmen i «Spider-Man»-serien. Filmens trailer avslørte flere hemmeligheter for fansen da den ble sluppet.

Holland har tidligere fortalt at stemningen ikke er like lystig som i de tidligere filmene.