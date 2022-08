Anne Heches familie: Ventes ikke å overleve

Etter flere dager i koma opplyser «Ally McBeal»-stjernen Anne Heches familie at de ikke venter at hun vil våkne igjen.

Skuespiller Anne Heche (53) ventes ikke å overleve skadene hun pådro seg da hun kolliderte og kjørte ti meter inn i et hus søndag.

– Som følge av ulykken har Anne Heche fått en kritisk hjerneskade og er fremdeles i koma. Hun ventes ikke å overleve, heter det i en uttalelse fra hennes familie og nærmeste venner. Det melder ABC News fredag morgen.

Familien opplyser at Heche er oppført som organdonor, og at hun derfor holdes i live mens man undersøker om det finnes noen kompatible pasienter hun kan være donor for.

– Hun så å spre godhet og glede som sitt livs verk. Særlig flyttet hun grensene for aksept for hvem en elsker. Hun vil bli husket for sin modige oppriktighet og sårt savnet for sitt lys, heter det videre i uttalelsen.

DEN GANG: Anne Heche og hennes daværende kjæreste talkshow-vert Ellen DeGeneres i 1999. Paret var profilert frem til de slo opp for mer enn 20 år siden.

Hollywood-stjernen fikk omfattende skader etter kollisjonen 7. august og ligger i koma.

Et mannskap på 59 brukte over en time på å slukke brannen i huset bilen kolliderte med, samt bilen selv. Ifølge brannvesenet brøytes Heches blå Mini Cooper seg hele ti meter inn i huset.

Torsdag kveld bekreftet politiet at stjernen var påvirket av narkotika under kollisjonen.

Heche var kjent fra filmer som «Donnie Brasco», «Wag The Dog» og nyinnspillingen av «Psycho», samt TV-serien «Ally McBeal».