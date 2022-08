SKAL VÆRE SKADET: Anne Heche. Her avbildet i mars.

Medier: Anne Heche alvorlig skadet etter bilkrasj

Skuespilleren skal ha fått omfattende skader etter å ha kollidert med et hus. Bilen skal ha stått i brann.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det melder en rekke amerikanske medier.

Den 53 år gamle skuespilleren, kjent fra filmer som «Donnie Brasco», «Wag The Dog» og nyinnspillingen av «Psycho», samt TV-serien «Ally McBeal», er ifølge TMZ alvorlig skadet, men forventes å overleve.

Britiske The Guardian siterer brannvesenet i Los Angeles på at et mannskap på 59 brukte over en time på slukke brannen i huset bilen kolliderte med, og bilen selv, fredag kveld norsk tid.

De melder også at en voksen kvinne ble berget ut og fraktet til sykehus i «kritisk» tilstand.

Ifølge brannvesenet brøytet Heches blå Mini Cooper-bil seg ti meter inn i huset. Ingen i huset skal være skadet.

Kollisjonen skjedde i Mar Vista-området i Los Angeles, nær Heches hjem.

TMZ skriver at den samme bilen kort tid før kolliderte i en garasje ved et leilighetskompleks – og at den rygget ut derfra og kjørte videre.

PAR: Ellen DeGeneres og Anne Heche, her avbildet i 1998.

The Los Angeles Times skriver at de har vært i kontakt med en representant for skuespilleren, og at vedkommende ikke ønsker å kommentere saken.

Ifølge avisen bekrefter ikke politiet at Heche kjørte bilen. De bekrefter imidlertid at hun er den registrerte eieren av kjøretøyet.

Anne Heche er også kjent for tidligere å ha vært sammen med talkshow-kjendis Ellen DeGeneres, fra 1997 til 2000.

