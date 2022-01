STIV OVERLEPPE UNDER ILD: Ralph Fiennes i «The King’s Man».

Filmanmeldelse «The King’s Man»: Absurd etterretning

Syrete action-sammensurium.

Av Morten Ståle Nilsen

ACTIONKOMEDIE

«The King’s Man»

USA/Storbritannia. 15 år. Regi: Matthew Vaughn

Med: Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Harris Dickinson, Djimon Hounsou, Matthew Goode, Tom Hollander

«The King’s Man» kommer to år pandemi-forsinket og ferdigslaktet til Norge. Den har fått kraftig juling av «Spider-Man: No Way Home» på kino i utlandet – der «Spider-Man» jo er mulig å se – og er allerede blitt gjenstand for mild latterliggjøring i publikasjonen du leser nå.

Den aktuelle scenen er med god margin filmens friskeste. Opptakten er like besynderlig som selve slåsskampen, og involverer blant annet en forgiftet kake og prosjektil-oppkast. Så bryter den absurde koreografien løs, hvori den russiske «mystikeren» Grigorij Rasputin (Ifans) utfolder seg i en slags blanding av kosakk- og ballettdans. «Annerledes».

RA-RA-RASPUTIN: Rhys Ifans og venninner i «The King’s Man».

Den britiske regissøren Matthew Vaughns to tidligere filmer om det hemmelige etterretningsbyrået Kingsman, «Kingsman: The Secret Service» (2014) og «Kingsman: The Golden Circle» (2017), har fungert som salve på sårene til folk som mener at James Bond er blitt for kompleks og introvert i senere år, og at de nyere 007-filmene har for mange kvinner som snakker.

Den første gjorde jobben greit, den andre i mindre grad så, og med «The King’s Man» har Vaughn – igjen basert på tegneserien til Mark Millar og Dave Gibbons – begått en «prequel». En opprinnelseshistorie som skal forklare oss hvordan og hvorfor det «uavhengige» spion-selskapet i sin tid ble dannet.

BASISPLAGGENE ALLE MENN TRENGER: Harris Dickinson (til venstre) og Ralph Fiennes i «The King’s Man».

Vi skal tilbake til første verdenskrig, og møte ikke bare Rasputin, men en rekke andre gamle kjenninger også: Kong Georg V, Vilhelm II og tsar Nikolaj II (alle spilt av Hollander), Franz Ferdinand (Ron Cook), Vladimir Lenin (August Diehl) med mange flere.

Vi skal se Mata Hari (Valerie Pachner) gi den amerikanske presidenten Woodrow Wilson (Ian Kelly) en lapdance. Vi skal bli fortalt en mildt sagt skrullete skrøne om at første verdenskrig ble orkestrert av en rabiat skotsk separatist (!).

I sentrum for de surrete begivenhetene møter vi hertug Orlando Oxford (Fiennes) og sønnen hans, Conrad (Dickinson). Sistnevnte vil veldig gjerne dra i krigen, men blir holdt igjen av faren, som forsikret den avdøde moren om at han skulle beskytte gutten for alle farer.

PASIFIST MED VICTORIAKORS: Ralph Fiennes i «The King’s Man».

Orlando kaller seg «pasifist», og angrer på at han drepte i imperiets navn. Men han kan raskt forandre mening. Akkurat som «The King’s Man» bedyrer å være «kritisk» til imperialisme og krig, men ikke kan hjelpe for å vise sitt sanne ansikt: Den elsker det!

Vaughn er en ekspert på å gi unge gutter det han tror de vil ha: Krig, kamper og våpen, raske kjøretøy, skreddersydde dresser, fine klokker og dyre drikkevarer, vakre kvinners selskap og noe å dø for, altså konge og fedreland.

Regissøren er handelsreisende i guttefantasier. Men har får dem ikke alltid til å svinge denne gangen, og kompliserer bildet ved å gi «The King’s Man» en tragisk skyttergrav-dimensjon som står dårlig til det syrete tøvet han fyller mesteparten av spilletiden med. Resultatet er en film som i perioder er direkte tonedøv.

FÅR VÆRE MED PÅ LEKEN: Gemma Arterton i «The King’s Man».

Ralph Fiennes synes å ta filmen alvorlig, hvilket er både litt imponerende og fullstendig feilslått. Vaughn skal ha for å fylle hver krik og krok, selv de mest voldelige kampscenene, med god, gammeldags camp.

Og det er vel et tegn på fremskritt, kanskje, at filmens eneste sentrale kvinnelige skikkelse, Polly (Arterton), får lov til å være med å skyte folk, hun også.