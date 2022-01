STJERNE: Gal Gadot, her på premieren til «Red Notice» i Los Angeles i november i fjor.

Gal Gadot tar selvkritikk etter videostunt: − Smakløst

Gal Gadot (36), Natalie Portman (40) og de andre kjendisene som sang «Imagine» våren 2020, fikk pepper. Gadot snakker nå om smellen.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Coronapandemien hadde nettopp brutt ut og rammet en hel verden da filmstjernen Gal Gadot sammen med skuespillerkolleger som Natalie Portman, Jamie Dornan, Kristen Wiig, Mark Ruffalo og Zoe Kravitz fant ut at de skulle trøste verden.

Det var ikke helt vellykket. New York Times presenterte en kommentar der det ble hevdet at «dette ikke var noe verden trengte i en krisetid».

– Hensikten var bare god, men man treffer ikke alltid blink, sier Gadot nå til bladet InStyle.

Gadot hadde selv sittet i karantene seks dager da hun kom på ideen om å invitere kjendisvenner til å synge John Lennons klassiker «Imagine», fra hvert deres oppholdssted, filmet med mobilkamera.

Videoopptakene og tanken bak, «vi står sammen i dette og skal komme oss gjennom dette sammen», ble presentert for Gadots over 70 millioner følgere på Instagram i dette klippet:

Men reaksjonene var altså svært delt. Videoen spredte seg raskt på YouTube og Twitter, der den ble harselert med. Også i kommentarfeltet under Gadots egen post, der flere stemplet kjendisene som «hyklerske».

«Dette gikk ikke bra», konkluderte Washington Post.

Kritikken gikk ut på at kjendiseliten med sin privilegerte situasjon ikke med rette kunne sette seg inn i vanlige folks utfordringer da verden stengte ned.

Mange mente det fremsto som hån da velstående superstjerner sang «Imagine no posessions (norsk: se for dere ingen eiendeler)».

Israelskfødte Gadot har forståelse for at stuntet, som til nå er sett over 10,6 millioner ganger på Instagram, slo uheldig ut. «Wonder Woman-skuespilleren omtaler det som «prematurt» og peker på pandemien herjet i Israel og Europa før den rammet USA på samme måte.

– Jeg så hvordan dette kom til å bli, men det var ikke rett tidspunkt, sier hun om videoen.

– Det var ikke riktig, og det var smakløst.

36-åringen forklarer imidlertid at der og da, føltes det riktig.

– Jeg er heller ikke en selvhøytidelig person. Jeg ville stikke hull på boblen og tenkte at dette var en god mulighet, sier hun.