Sam Elliott slaktet «The Power of the Dog» – nå angrer han

Sam Elliott (77) kalte Netflix-suksessen for en «drittfilm». Nå beklager han og legger han seg langflat.

Beklagelsen kom søndag, da Elliott deltok i et diskusjonspanel i regi av filmnettstedet Deadline i Los Angeles, melder CNN.

77-åringen var invitert for å snakke om sin egen serie, westerndramaet «1883», og benyttet anledningen til å si unnskyld.

– Jeg ordla meg ikke særlig bra, uttalte Elliott.

– Jeg sa en del ting som såret andre mennesker, og jeg føler meg elendig på grunn av det, la han til.

Det var da 77-åringen var gjest hos Marc Maron og podkasten «WTF», for litt over en måned siden at den kritikerroste westernfilmen «The Power of the Dog» kom opp som samtaleemne.

– Så du vil snakke om den drittfilmen? Jeg likte den ikke. Og det har du fra en som har gjort westernfilmer fra tidenes morgen, meldte Elliott.

Amerikaneren sammenlignet cowboyene i Netflix-filmen med strippegruppa Chippendales.

– De løper rundt i chaps (cowboy-bukser, red.anm.) og bare overkropper, og man får disse hentydningene til homoseksualitet gjennom hele filmen, utbroderte han.

I ettertid har Elliott fått særlig kritikk for slengbemerkningene om homoseksualitet, deriblant fra britiske Benedict Cumberbatch (45), som spiller hovedrollen.

– Er lei meg

Elliott innrømmer nå selv at dette kom uheldig ut. Han presiserte søndag at det homofile miljøet har vært «utrolig» mot ham opp gjennom karrieren.

– Jeg er lei meg for at jeg såret disse vennene, folk som jeg er glad i. Og alle andre på grunn av ordene jeg brukte, sier han.

Han beklager også over regissør Jane Campion (67), som han snakket ufordelaktig om i podkasten.

– I dag kan jeg bare si at jeg angrer. Og det gjør jeg.

«The Power of the Dog» var nominert til hele 12 Oscar-priser og stakk til slutt av med den gjeve statuetten i nettopp kategorien «Beste regi».

