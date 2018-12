MUNNHUGGERI: Natalie Portman og Jessica Simpson, begge avbildet tidligere i år. Foto: AP

Natalie Portman sier unnskyld til Jessica Simpson

FILM 2018-12-06T21:08:03Z

Etter at Jessica Simpson (38) refset Natalie Portman (37) i full offentlighet, har filmstjernen lagt seg langflat.

Publisert: 06.12.18 22:08

I en Twitter-post onsdag tordnet Simpson (38) mot Portman (37) etter at filmstjernen nylig omtalte et av hennes gamle bikinibilder i kritiske ordelag .

– Jeg husker hvordan det var å være tenåring og se Jessica Simpson på forsiden av et blad med sitatet «Jeg er jomfru» – iført bikini. Det forvirret meg. Jeg skjønte ikke hvilket budskap hun hadde til meg som kvinne, som jente, uttalte Portman.

Simpson tente på alle plugger og skrev i et signalrødt innlegg :

« Jeg har aldri hatt for vane å kaste skam over andre kvinner og deres valg. I denne tiden med «Time’s Up»-kampanjen og all den gode jobben du har gjort for kvinner, så oppfordrer jeg deg til samme holdning ».

Under ett døgn senere kom responsen fra Portman. I en ydmyk melding – også den på Twitter – takker Portman Simpson for det hun skrev.

«J eg er helt og fullt enig med deg i at en kvinne skal få kle seg slik hun vil og oppføre seg som hun ønsker, uten å møte fordømmelse. Jeg mente bare å si at jeg var forvirret – som den ungjenta jeg var i offentlighetens søkelys på samme tid – over medienes ulike budskap om hvordan jenter og kvinner skal oppføre seg », skriver den prisbelønnede Hollywood-stjernen.

Hun beklager overfor popstjernen.

« Jeg mente ikke å kaste skam på deg, og jeg er lei meg dersom mine uttalelser såret deg. Du skal vite at jeg ikke har annet enn respekt for ditt talent og din stemme, som du bruker til å oppmuntre og styrke kvinner over hele verden ».

Mens Simpson valgt sort skrift på rød bakgrunn, går Portman for sort skrift på hvit bakgrunn.

Popstjernen har ikke respondert på Portmans angrepost.

