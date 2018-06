Programleder Pia Tjelta synger i starten av Amandaprisen 2017. Prisen går nå en usikker fremtid i møte etter at TV 2 besluttet å ikke inngå en TV-avtale med Amandakomiteen. Foto: Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

TV 2 dropper Amanda-prisen etter 12 år

Publisert: 13.06.18 10:19 Oppdatert: 13.06.18 11:21

TV 2 bekrefter onsdag at kanalen ikke vil inngå en ny avtale med Amandakomiteen. Filmprisen går en usikker fjernsynsfremtid i møte.

– Vi trer ut av avtalen neste år, men har fullt fokus på å lage et fantastisk show i år, sier programredaktør Jarle Nakken i TV 2 til Kampanje .

Dermed nærmer slutten seg for det tolv år lange samarbeidet mellom partene. Amanda-utdelingen nådde et bunnpunkt på 202.000 seere i 2015. Året etter økte seertallet, men i fjor klarte TV 2 bare å lokke 264.000 seere til showet.

– Vi må gjøre en totalvurdering av alle eventene vi er involvert ifra periode til periode, sier Nakken.

Amandakomiteens leder Tonje Hardersen takker TV 2 for samarbeidet, og sier hun gleder seg til årets TV 2-sending. Samtidig ser hun nye muligheter for Amanda de kommende årene.

– Norsk TV-virkelighet er i dag helt annerledes enn den var i 2006 da showet flyttet fra NRK til TV 2, og vi ser store muligheter for å videreutvikle og fornye Amanda-showet i årene som kommer, sier hun.

NRK produserte og viste den årlige Amanda-prisutdelingen under filmfestivalen i Haugesund i 20 år fram til 2005.

NRKs TV-sjef sier han vet om beslutningen til TV2, men at kanalen ikke har vurdert om de skal overta showet igjen.

– Dette er helt nytt. Vi må gå inn og vurdere, vi har jo allerede ganske store show vi produserer fra før. Hvis det kommer på bordet skal vi selvsagt vurdere det som et forslag vi må vurdere som andre forslag, og se hva norske TV-seere kan få ut av det.

– Det jeg kan si er at vi har mange forslag og innspill hele tiden. Vi gjør vurderinger for året som helhet for et best mulig publikumstilbud.