Regissør Michael Anderson er død

Publisert: 29.04.18 05:29

Den Oscar-nominerte regissøren Michael Anderson er død. Han ble 98 år gammel.

Anderson ble Oscar -nominert for filmversjonen av Jules Vernes «Jorden rundt på 80 dager» fra 1956. Samme år kom han med filmatiseringen av George Orwells «1984».

Anderson er også kjent for sci-fi-klassikeren «Logans Run» (1976).

Ifølge Deadline døde regissøren i sitt hjem i Canada, av hjertesykdom.

Hans mest kjente verk er nok «Jorden rundt på 80 dager», med David Niven, Shirley MacLaine, Marlene Dietrich, Peter Lorre, Frank Sinatra og Buster Keaton.

Anderson ble født i en teaterfamilie i 1920 og begynte å jobbe i filmindustrien som skuespiller på 30-tallet. Under Andre verdenskrig tjenestegjorde han og møtte Peter Ustinov der og fikk assistere ham på to filmer. På den måten startet regissør-karrieren.

Anderson etterlater seg sin tredje kone, Adrianne Ellis, sønnen Michael Anderson Jr og stebarna Christopher Anderson og Laurie Holden.

En privat minnestund for familie og venner vil bli holdt i hans hjem i sommer. Familien ber om at dem som ønsker å hedre ham, gjør det ved å donere penger til et veldedig teaterselskap som ansetter utviklingshemmede.

