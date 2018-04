DØD: Verne Troyer, her under Filmfestivalen i Cannes i 2009. Foto: VALERY HACHE / AFP

Politiet etterforsker «Mini-Me»-dødsfall

Publisert: 24.04.18 10:14

Verne Troyer, best kjent som «Mini-Me», døde lørdag, 49 år gammel. Ennå er det uklart hva som skjedde.

Politiet i Los Angeles bekrefter overfor Us Weekly at skuespillerens dødsfall er under etterforskning.

– Verne Troyer ble lagt inn på sykehus med et høyt alkoholinnhold i blodet. Han kollapset og mistet bevisstheten på sykehuset og døde senere. Kroppen ble sendt til rettsmedisinsk institutt, hvor det etter obduksjonen ble klart at de trengte å ta ytterligere tester, sier Ed Winter, talsperson for politiet, til nettstedet.

Da Troyers agent kunngjorde den triste nyheten, oppga han ingen dødsårsak, men skrev at skuespilleren har strevd gjennom hele livet:

« Han har kjempet og vunnet, kjempet og vunnet og kjempet enda litt til. Dessverre var det for tøft denne gangen. (...) Depresjon og selvmord er veldig alvorlige ting. Man vet aldri hva som foregår i en persons indre ».

Ambulanse skal ha blitt tilkalt til Troyers hjem lørdag kveld. Han skal da ha vært sterkt beruset og opprørt.

Polititalsmann Ed Winter opplyser til bladet People at de ikke utelukker at 49-åringen forsøkte å ta sitt eget liv, men at det vil kan ta fire til seks uker før de endelige toksologiresultatene foreligger.

81 cm høye Troyer ble kjent for kinopublikum gjennom rollen som Mini-Me i «Austin Pwers»-filmene. Han har også hatt roller i en rekke andre filmer, deriblant «Love Guru» og «Harry Potter».

Han har slitt med alkoholavhengighet og var på avvenning så sent som i fjor.