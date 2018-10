KLAR FOR LERRETET: Det er tolv år siden Camilla Strøm Henriksen startet med manuset til «Føniks». 10. oktober har den norgespremiere. Foto: VG

Ble bedt om å droppe filmen – nå er «Føniks» endelig klar for lerretet

FILM 2018-10-12T16:43:15Z

Fredag hadde den norske filmen «Føniks» premiere. Til tross for anbefalinger om å droppe prosjektet, var manusforfatteren aldri i tvil.

Publisert: 12.10.18 18:43

Det er hele tolv år siden Camilla Strøm Henriksen begynte med manuset til «Føniks». Hun har tidligere hatt regi på «Hotel Cæsar» og TV-serien «Hvaler».

Var aldri i tvil

Hun forteller til VG at hun ble anbefalt å droppe prosjektet, men at hun selv synes det var for sterkt til å ligge, noe hun også fikk tilbakemelding på fra de hun møtte underveis i prosessen.

– Jeg vurderte aldri det. Jeg hadde veldig tro på prosjektet, sier hun.

Hun tror en av årsakene til dette er at det er en mørk historie som blir fortalt, en annen er at to barn er hovedkarakterene i en voksenfilm. I tillegg var Camilla et ubeskrevet blad regimessig, i hvert fall når det kom til spillefilm.

– Det er jo en film som er avhengig av man treffer riktig med skuespillerne. Man må ha sterke rolleprestasjoner, samtidig har filmen en forhøyet virkelighet.

Barn i voksenrollen

Maria Bonnevie (44), som spiller rollen som moren Astrid i filmen, var tidlig inne i prosessen, og fattet raskt interesse for prosjektet.

– Jeg sendte henne manuset via mine engelske samarbeidspartnere, sier Strøm Henriksen.

– Jeg synes det er et interessant og viktig tema å ta opp. Barn som tar voksenrollen for fort. Den konflikten det er mellom de behovene du har som barn og det altfor store ansvaret disse «små voksne» får.

Strøm Henriksen forteller at filmen handler om konflikt mellom foreldrene, voksne som ikke takler foreldrerollen, sett fra barnas perspektiv.

– Den filmen hadde ikke jeg sett før, jeg ville se historien gjennom deres øyne og ta barnas følelser på alvor.

Filmen følger barna Jill og lillebroren, som lever med sin ustabile mor, og ser historien gjennom deres øyne.

Bruker egne erfaringer

Strøm Henriksen opplevde selv omsorgssvikt som barn.

– Jeg har brukt mye av mine egne erfaringer i diktningen av denne historien, og jeg kjente at ut fra min historie hadde jeg en innsikt som jeg kunne bygge på. Særlig dette med barnet som tar voksenrollen. Det har jeg også opplevd. Jeg har vokst opp med å ta mye ansvar, med en mor som er ustabil og en far som er fraværende, sier hun åpenhjertig.

Bonnevie rørt av manus

I september hadde «Føniks» verdenspremiere i Toronto , og den norske filmen kan også vise til store navn på rollelisten. Også et svenske stjerneskuddet Sverrir Gudnason (39) har en stor rolle.

– De sa ja på grunn av manuset, og fordi de syns det var gode roller for dem.

Maria Bonnevie bekrefter til VG at det var nettopp manuset til filmen som grep henne først:

– Manuset rørte meg veldig, jeg ble veldig grepet av historien, en historie som er viktig å fortelle, og som jeg tror mange vil kjenne seg igjen i.

– Det er en rolle jeg føler veldig mye kjærlighet for.