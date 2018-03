BETALER DET DET KOSTER: Bestemor Aurora Rosario på kino med barnebarna Isabelle (6), Emilio (3) og Christian (10). Foto: Tore Kristiansen

Kinotopp: Publikum vil ikke ha billigere kinobilletter

Publisert: 28.03.18 09:00 Oppdatert: 28.03.18 09:42

Gjennomsnittsprisen for kinobilletter har økt med 34 kroner på ti år. Tilbudskampanjer er kinogjengerne lunkne til, mener bransjetopp.

Kinobesøket har gått litt opp og ned de siste ti årene, men har holdt seg jevnt over 10 millioner hvert år. Laveste besøk var i 2007 med 10.8 millioner besøk, mens toppen ble nådd i 2016 med i overkant av 13.1 millioner besøk.

Å gå på kino har ikke blitt billigere. Ifølge tall fra bransjeorganisasjonen Film og Kino , og den statlige informasjonssentralen Medienorge var gjennomsnittsprisen for en kinobillett 73 kroner i 2007. I 2017 var gjennomsnittsprisen steget til 107 kroner.

Justert for generell konsumprisindeks var økningen dermed 25 prosent på ti år.

Jon Einar Sivertsen, kommersiell direktør i SF Kino, som nettopp har åpnet et nytt stort kinosenter i Oslo ramser opp en rekke grunner for å forklare prisøkningene. Han sier det har blitt en større fokus på de store produksjonene, de største filmene som er dyrest å lage selger mest i åpningsukene.

– Tidligere hadde man mer bredde, og filmene levde lenger på kino. Det var skolevisninger og lukkede visninger som gjorde at billettprisen i snitt gikk ned. Billetter til premieren på «Star Wars» har ikke økt like mye, det er snittet som har økt. Og så har det vært investert store midler i saler og utstyr de siste ti årene. «Supersalene» har høyere prising, sier han.

Odeons dyreste kinobillett koster 265 kroner, en VIP-billett i IMAX-salen. Oslo kinos dyreste billett koster 215 kroner.

Jannicke Haugen, administrerende direktør i Oslo kino, SFs største konkurrent peker også på store oppgraderinger, 3D-filmene og nylig også 4DX som grunn til økte priser.

– I tillegg til den normale prisstigningen har det vært en vesentlig momsøkning. Vi har også introdusert seter med større komfort. Alt dette gir økte gjennomsnittspriser fordi mange velger det lille ekstra.

Begge peker imidlertid på at publikum ikke styrer unna de dyre setene, tvert imot.

– Når vi har billetter i forskjellige priskategorier for samme film, går de dyreste billettene først. Pris er viktig, men den er langt ned på listen for å ikke gå på kino, sier Sivertsen og får støtte av konkurrenten.

– Vår erfaring er at folk er villige til å betale bare opplevelsen er god nok. Vi ser for eksempel at de beste setene er de som går først, selv om de koster noe mer, sier Haugen.

Film- og kinoentusiast og skribent på filmbloggen Montages.no , Lars Ole Kristiansen, synes det er en uting at kino blir det han kaller en «luksusvare». At visningskvaliteten er av ypperste klasse mener han bør være en selvfølge.

– Å sitte nedsunket i en vidunderlig stol i stedet for et helt vanlig kinosete, kan jeg ikke forstå at er verdt tilleggssummer på femti, seksti, sytti kroner.

Ting som barnevakt, prioritering, logistikk er langt viktigere enn pris i Norge, mener Sivertsen i SF Norge. Han sier også at publikum ikke vil ha billigere billetter.

– Tilbudskampanjer som billigere billetter tirsdag, og andre aktiviteter har vi hatt lite respons på, så det har vi ikke så mye av lenger. Hadde det gått fryktelig mye mer folk på kino dersom prisen var lavere, ville den nok vært lavere.

I landets desidert største kinomarked, Oslo, er det nå reell konkurranse når SF Kino har kommet inn med et så stort kinosenter på Storo. Konkurranse pleier å gi fordeler for kundene i form av lavere priser, men det skjer ikke.

– Dette er fordi vi opplever at kundene i større grad velger den beste opplevelsen fremfor den billigste. Derfor merkes konkurransen først og fremst i form av bedre totalopplevelser, sier Jannicke Haugen.

Sivertsen lover heller ikke lavere priser med konkurranse. Markedet må avgjøre, er hans konklusjon.

På Odeon kino Storo møter vi bestemor Aurora Rosario (67), med barnebarna Christian (10), Isabelle (6) og Emilio (3). De skal se «Petter kanin», og har kommet ganske greit fra det prismessig med tre barnebilletter og én honnørbillett.

– Vi har betalt 421 kroner til sammen. Det er en grei pris egentlig, det er litt dyrere for film for voksne. Jeg tenker ikke så mye på pris, jeg er mest opptatt av at det skal være en hyggelig opplevelse! Når jeg er pensjonist spiller det ikke så stor rolle, sier bestemor.

