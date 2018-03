GÅR FRI: Hollywood-veteran og Oscar-sjef John Bailey beholder sitt rene rulleblad. Foto: Jordan Strauss / TT / NTB Scanpix

Oscar-presidenten renvasket for sex-anklager

Publisert: 29.03.18 20:31

Oscar-presidenten kan puste lettet ut.

Det er Los Angeles Times som skriver dette.

For to uker siden ble det åpnet intern etterforskning av John Bailey - som ble valgt til toppsjef for en fireårs-periode i Oscar -organisasjonen (Akademiet) i august i fjor - etter påstander om tre tilfeller av seksuell trakassering.

Etterforskningen er nå avsluttet og konklusjonen klar; den renvasker den 75 år gamle bransjeveteranen på alle punkter.

I uttalelsen gjengitt i Los Angeles Times presiserer granskerne at de har vært i kontakt med begge parter i saken.

– Akademiet har tatt anklagene på størst mulig alvor og har vært fullt klar over rettighetene til både anklageren og den anklagede, samt at vi har innhentet rådgivning fra ekspertise på området som handler om seksuell trakassering, heter det i en uttalelse fra Akademiet.

Der kommer det også frem at det ikke var tre tilfeller av seksuell trakassering som ble etterforsket, kun ett. Ifølge Los Angeles Times skal dette dreie seg om en berøring i en bil på vei til et filmopptak. Hendelsen skal være over ti år gammel.

John Bailey har selv hele tiden benektet å ha gjort noe galt. I en uttalelse fra en uke tilbake sa han at dette er gjort for å ta glansen av min 50 år lange karriere.

Bailey har hatt en stri tørn for å renvaske bransjens gode rykte etter #metoo-skandalene som har felt berømtheter som Harvey Weinstein, Bill Cosby, Kevin Spacey og mange andre.