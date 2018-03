TILBAKE I NORGE: Roar Uthaug lanserer «Tomb Raider» i Norge neste uke. Foto: Thomas Andreassen

Norske Roar droppet ut av videregående - til topps i Hollywood

Publisert: 09.03.18 19:14

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FILM 2018-03-09T18:14:21Z

Roar Uthaug hadde ikke noe tro på ni til fire-jobb og fullførte ikke videregående. Nå har han laget storfilm i Hollywood, og anbefaler ingen å gjøre det samme som han gjorde.

– Det er ikke noe jeg anbefaler, nei, humrer Roar Uthaug.

Han er tilbake i Norge for å lansere storfilmen «Tomb Raider», om hardtslående Lara Croft med den svenske Oscar-vinneren Alicia Vikander i hovedrollen.

Han må sies å ha gjort en lynkarriere i bransjen. Tre filmer regisserte han selv i Norge, «Fritt vilt», «Flukt» og «Bølgen» før han fikk sjansen i en stor studiofilm i Hollywood produsert av studioet Metro Goldwyn Meyer. Men videregående fullførte han ikke.

– Det er tilfeldigheter at det gikk som det gikk. Jeg spilte i band og tenkte jeg ikke skulle ha noe ni til fire jobb. Jeg gikk på Handel og Kontor, og tenkte jeg ikke skulle jobbe på kontor, sier han.

Uthaugs filmdrøm måtte dermed komme til via omveier. Han måtte ta igjen siste året på videregående for å få studiekompetanse slik at han kunne komme inn på filmskolen.

– Jeg var russ med lillesøsteren min, liksom! Det er ikke å anbefale, haha. Jeg ville nok blitt ferdig med det i første omgang.

«Tomb Raider» er en ny filmversjon basert på dataspillet, etter at Angelina Jolie gjorde to filmer som eventyreren på begynnelsen av 2000-tallet. Uthaug har allerede fått en rekke spørsmål om hvordan man skal fylle Angelina Jolies sko. Uthaug fikk være aktivt med å velge ut hvem som skulle spille Lara Croft i 2018, og valget var ikke vanskelig.

– Alicia var på listen min, hun var på listen til produsentene, og hun var på listen til studioet. Så der ble det lite krangling.

Han hadde også en fordel med å ha en svensk hovedrolleinnehaver, som nesten er med i hver scene i filmen.

– I de innledende samtalene var det en stor fordel. Og når det stod på som verst på settet var det bra - da kunne vi holde de andre unna og snakke på våre språk. Var det mye diskusjon kunne hun og jeg bli enige mens de andre står og venter og ikke skjønner noe, før vi sa: Slik blir det!

Videospill som blir film har sjelden blitt de store kritikervinnerne. Faktisk har det vært så mange flopper at det snakkes om hva Uthaug mener om «the video game curse».

– Ingen filmer basert på videospill har gjort det særlig bra. Så det blir spennende å se om vi klarer å «break the curse». Det er alltid hyggelig hvis vi får bra anmeldelser, men det viktigste er om fansen og publikum får en kul opplevelse på kino.

– Hva har du lyst til å gjøre nå?

– Jeg kjenner det er litt åpent. Ideelt sett hadde det vært fint å kunne veksle litt. Det er noe fint med følelsen av familie som vi har på filmsett i Norge. Den forsvinner litt når vi har 250 stykker som jobber med konstruksjon av et filmsett. Det blir litt annerledes.