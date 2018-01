RØD LØPER: Hugh Grant og Anna Eberstein i Los Angeles søndag. Foto: Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hugh Grant (57) blir pappa igjen med svensk kjæreste

Publisert: 10.01.18 15:23

FILM 2018-01-10T14:23:05Z

Hollywood-stjernen viste seg med sin gravide kjæreste på Golden Globe i helgen. Nå blir han pappa for femte gang.

Briten har de siste årene tidvis vært kjæreste med den svenske TV-produsentene Anna Eberstein (35). Nå bekrefter hennes mor at paret venter barn.

– Jeg er kjempeglad for et nytt barnebarn, sier Susanne Eberstein, en svensk stortingspolitiker, til Aftonbladet .

Hun forteller også at barnet kommer «ganske snart».

Søndag var Grant og Eberstein på Golden Globe-utdelingen, der han delte ut pris. Paret har to barn sammen (født 2012 og 2015), og Grant har fra før to barn med Tinglan Hong (født 2011 og 2012).

Fikk alderskritikk

Tirsdag kveld var filmstjernen på «Tonight Show» med Jimmy Fallon, hvor han snakket om kritikken han fikk på Twitter etter Golden Globe-innsatsen.

– Jeg hadde det ganske gøy, men så gjorde jeg den amatørfeilen å kikke på Twitter i etterkant. Jeg trodde jeg hadde klart meg fint og at jeg så ganske bra ut i sløyfen min. Men så sa Twitter at jeg eldes som majones og at posene under øynene mine så ut som testikler. De lurte også på om jeg gikk med parykk. Håret mitt fikk en egen emneknagg, fortalte Grant til Fallon, ifølge Entertainment Tonight .

Grant er filmaktuell med «Paddington 2» der han spiller skurken.

– Jeg fikk manuset tilsendt med et brev der det sto «Vi skal lage oppfølgeren til «Paddington» og skurken er en avdanket skuespiller som pleide å være ordentlig berømt. Han er en forferdelig narsissist og ingen liker ham. Og vi tenkte på deg, Hugh.» Det var ganske knusende, men resultatet ble ganske bra, sier skuespilleren på talkshowet.

Eberstein jobber i Storbritannia, men er vokst opp i Sundsvall i Sverige. Hun skal ha møtt Grant på fest i London der hun solgte inn en filmidé for ham.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!