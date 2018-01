STJERNELAG: Steven Spielberg, Meryl Streep og Tom Hanks under lanseringen av «The Post» i London torsdag. Foto: Grant Pollard / TT / NTB Scanpix

Steven Spielberg til VG: #metoo må ikke bli et blaff

Publisert: 11.01.18 22:09

FILM 2018-01-11T21:09:40Z

LONDON ( VG) Det er alles ansvar å sørge for at kampen mot seksuell trakassering ikke bare blir en kortvarig «snakkis», mener Steven Speilberg og Meryl Streep.

London- lanseringen av den stjernespekkede thrilleren «The Post» ble nok et innlegg i #meetoo-kampanjen, da Hollywoods aller mektigste brukte tiden foran verdenspressens mikrofoner til å kaste lys over distriminering av kvinner.

– Utnyttingen av kvinner og ubalansen i makt gjelder over alt i samfunnet, i regjeringer, i militæret, i kirken. Jeg tror ikke dette vil blåse over, og jeg tror ikke vi kommer til å ta steg tilbake nå, sa den engasjerte filmlegenden Meryl Streep til VG og andre media i forbindelse med lanseringen av «The Post» i London.

Spiller banebrytende kvinne

VG var som eneste norske media tilstede da Streep, Tom Hanks og den innflytelsesrike Hollywoodregissøren Steven Spielberg hadde Europalansering av den snart Norgesaktuelle politiske thrilleren «The Post».

Den handler om avisen Washington Times arbeid for å publisere hemmelige dokumenter om amerikanske myndigheters involvering i Vietnamkrigen.

I filmen følger vi Streep i rollen som Katharine Graham, den første kvinnelige sjefredaktøren for en stor amerikansk avis, og hennes nyhetsredaktør, spilt av Hanks, og deres utfordringer med å sitte på materiale som både kan velte hele presidentadministrasjonen og potensielt koste de to både jobben og friheten.

Filmen er satt til begynnelsen av syttitallet, en tid da det nesten var uhørt for kvinner å ha lederstillinger, noe som vanskeliggjorde arbeidet for pioneren Graham.

Stilte i svart igjen

På «The Post»-premieren i London denne uken stilte Streep i svart, slik hun gjorde da hun var nominert til beste kvinnelige skuespiller for filmen i årets Golden Globe den 7. januar. Som sin «date « på Golden love hadde Streep med aktivisten Ai-jen Poo, direktør for organisasjonen National Domestic Workers Alliance.

Meryl Streep var tidlig ute og tok avstand fra Harvey Weinstein etter de mange overgrepsanklagene. Likevel fikk hun selv kraftig kritikk fra Rose McGowan, som var en av skuespillerne som sparket i gang #metoo-kampanjen. McGowan hevder Streep gladelig jobbet for Weinstein , og «holdt kjeft». Streep på sin side var rask med å svare, og sendte en offisiell uttalelse hvor hun sier at hun aldri visste om Weinsteins overgrep.

På spørsmål fra VG om hva Steven Spielberg synes om at lanseringen filmen hans brukes til å drive kampanje, svarer regissøren at det er det eneste riktige nå.

– Hvis min film på noen som helst måte kan bidra til at vi åpner opp og snakker om dette temaet, så er jeg veldig glad for det. Dette er viktige samtaler, og vi kan ikke slutte å ha dem. Hvis vi lar vi være å snakke om dette, blir det bare nok en snakkis i nyhetsbildet, og vi vil se tilbake på det og spørre oss selv «hvorfor varte det ikke?» Vi må alle bidra til at dette ikke bare skal være et blaff som preget slutten av 2017 og begynnelsen av 2018. Dette vannskillet må markere en permanent endring i landet vårt, en endring i hvordan menn ser på kvinner, behandler kvinner, henvender seg til kvinner, og omgås dem på arbeidsplassen eller andre steder.

Oprah legger listen for presidentskapet

The Post var nominert til hele seks priser i årets Golden Globe, så skuespillerne i filmen var i aller høyeste grad tilstede for å høre den sterke talen fra Oprah Winfrey,som har vekket spekulasjoner om at TV-profilen kan komme til å stille som presidentkandidat i neste periode.

På direkte spørsmål om Oprah er en kandidat hun kunne tenkt seg å støtte, smilte Streep lurt til pressen.

– Jeg mener at Oprah viste hvordan en presidentkandidat burde snakke. Hun viste med hvilke formuleringer og med hvilken lidenskap man vekker folks engasjement. Det er en leders stemme vi hørte den kvelden, enten intensjonen var å bane vei for en annen, eller å lansere seg selv som kandidat. Uansett har hun med dette lagt lista høyt ,sa skuespilleren til pressen.