LURT: Rudy Giuliani ble lurt trill rundt av «Borat» og han skal ikke engang ha visst at han var med i filmen som han nå får versting-priser for. Foto: JIM LO SCALZO / EPA

Verstingpriser til Trump-advokat

Den personlige advokaten til Donald Trump, Rudy Giuliani, ble lurt til å være med i den nye Borat-filmen. Lørdag ble han tildelt to verstingpriser for sin «innsats».

Av Jørn Pettersen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Resultatene av Golden Raspeberry Awards (såkalte «Razzies») – bedre kjent som filmindustriens versting-priser og motstykket til Oscar – ble kjent lørdag. Her belønnes årets dårligste opptredener, filmer og regi.

Tallenes tale er klare, skriver nyhetsbyrået AFP, ifølge Yahoo News.

Donald Trumps advokat Rudy Giuliani får to verstingpriser for sin «innsats» i «Borat Subsequent Moviefilm».

For mens Oscar berømmer de beste prestasjonene innen filmindustrien i det foregående året, presenterer Razzies de største nedturer på kinolerretet. Det gjør de dagen før den store Oscar-utdelingen som finner sted natt til mandag norsk tid.

Han var nominert i kategoriene «verste birolle» og «verste skjermkombinasjon» og det var altså i disse kategoriene han stakk av med seieren.

Ble lurt

I den nye «Borat»-filmen skal man kunne se den tidligere borgermesteren i New York med hånden i buksen når han er alene på et soverom med det som i filmen er den 15 år gamle datteren til «Borat».

Hendelsen skjer mellom Giuliani (76) og skuespiller Maria Bakalova (24) som spiller datteren til «Borat», på et soverom med skjulte kameraer.

Cruise og Gibson

Giuliani ble lurt trill rundt av «Borat» og han skal ikke engang ha visst at han var med i filmen, skriver Yahoo News. Ufrivillig eller ikke, Trumps advokat er i godt selskap.

I 2018 ble for eksempel Tom Cruise tildelt prisen for årets verste skuespiller for sin tolkning av rollen som Nick Morton i filmem «Mumien. Samme år fikk Mel Gibson prisen for fjorårets dårligste birolle i komedien «Daddy’s Home 2». Norske Harald Zwart ble for øvrig nominert til «Razzie» i 2006.