HOOLYWOOD-STJERNE: Matthew McConaughey, her i New York i Carnegie Hall. Foto: Evan Agostini / Invision

Matthew McConaughey snuser seriøst på guvernørsetet i Texas

Skuespilleren (51) har seriøse planer om å stille til valg som guvernør for delstaten Texas.

Av Catherine Gonsholt Ighanian og NTB

Publisert: Nå nettopp

Det forteller Hollywood-stjernen i podkasten «The Balanced Voice», ifølge The Guardian. McConaughey sier han skal undersøke saken nærmere.

– Jeg tror virkelig at jeg har noen ting jeg kan lære fra meg og dele. Og hva er min rolle, hva skal jeg gjøre i det neste kapittelet av mitt liv? sier den Oscar-belønnede 51-åringen.

Uttalelsen kommer om lag halvannet år før delstatsvalget i Texas 8. november 2022. Det er allerede klart at den republikanske guvernøren Greg Abbott (63) stiller til gjenvalg.

Det er ikke første gang McConaughey har antydet politiske ambisjoner. I november ble han spurt om han ville stille, og McConaughey svarte da at «det vil være mer opp til folket å avgjøre enn meg».

Kryptisk om ståsted

McConaugheys politiske ståsted er ukjent, og det er dermed uvisst om han potensielt blir å se som republikansk eller demokratisk kandidat.

les også Jared Leto har mistet Oscar-statuetten

Da Donald Trump ble president for fire år siden, gikk McConaughey ut og oppfordret sine kolleger i bransjen til å moderere sin motstand og heller gi Trump en sjanse. McConaughey har imidlertid aldri utdypet hva han mener om Trump, selv om han er blitt spurt flere ganger.

– Skal jeg svare på det, trenger jeg større kontekst og mer tid, uttalte han til australsk TV nylig.

I denne ukens radiointervju stiller McConaughey seg tvilende til hvor mye han selv ville klart å utrette som politiker.

– Jeg vet ikke om det er på den politiske arenaen jeg har størst forutsetning for å gjøre en god jobb.

Ikke den første

Det var i Texas McConaughey trådte sine barnesko før han ble skuespiller og flyttet til California. Resten er historie.

51-åringen har markert seg stort i filmer som «Dallas Buyers Club», «Interstellar», «The Wolf of Wall Street», «How To Lose a Guy in 10 Days» og «Magic Mike». TV-seerne kjenner ham også fra serien «True Detective».

les også Matthew McConaughey åpen for jobbskifte

Skulle han velge politikken, er McConaughey slett ikke den første i Hollywood til å ta spranget. Ronald Reagan, Arnold Schwarzenegger og Clint Eastwood har alle hatt pause fra underholdningsindustrien for å være politiker. Førstnevnte endte opp som president.

I 2014 ble McConaughey hedret med egen stjerne på ærverdige Hollywood Walk of Fame. Da snakket han varmt om hjemstaten.