Se våre anbefalte dokumentarer: Påskekrim fra virkeligheten

Uansett hvor den tilbringes, er påsken høytid for krim. Fra VGTVs rikholdige dokumentarbibliotek har vi funnet frem syv filmer og to miniserier med påskekrim fra virkeligheten. Fra klassisk true crime til de mest spektakulære kriminalhistoriene, med VG+ kan du strømme disse her og nå.

Publisert: I går 15:55

VG har kun rettigheter til å vise disse dokumentarfilmene i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se disse hvis du befinner deg i utlandet.