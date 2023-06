OLJET LYN: Ezra Miller i «The Flash».

Filmanmeldelse «The Flash»: Fremad til fortiden

Om du bare skal se én multivers-superheltfilm denne sommeren, bør det ikke være denne. Men om du på død og liv må se to ...

SUPERHELTFILM

«The Flash»

USA. 12 år. Regi: Andy Muschietti

Med: Ezra Miller, Michael Keaton, Sasha Calle, Ben Affleck, Kiersey Clemons

Slett ikke den dårligste superheltfilmen i verden, dette. Men det er mulig det er et par ting ved «The Flash» som står i veien for sjansene dens i et stappmett marked.

Den første er at de som spiller tittelrollen her, Ezra Miller (som er ikke-binær, og ønsker å bli omtalt med det kjønnsnøytrale pronomenene «de»/«dem»), må kunne karakteriseres som en løs kanon.

Den andre er at DC Comics vel ikke har en fullt så dedikert skare fanatiske fanboys som konkurrenten Marvel.

HUN OG DEM: To ganger Ezra Miller og Sasha Calle i «The Flash».

Anyhooo. Barry Allen (Miller) er en klønete, ukysset nervebunt av en kriminaltekniker i dagliglivet, som kan omskape seg til The Flash når nøden er som størst. The Flash’ superkrefter er tallrike, den mest iøynefallende er at han kan løpe innmari fort.

Det er to årsaker til at sivilisten Allen er en sørgelig skikkelse. 1. Moren hans er død. 2. Faren hans er tiltalt for å ha drept henne. Trist. Men i multiverset kan alt gå an. Allen/The Flash bestemmer seg således for å reise tilbake i tid for å se om han kan gjøre noe med roten til ulykken.

Sånt gjør man ikke ustraffet. Sommerfugleffekten og alt det der. Det som i første rekke skjer, er at The Flash møter seg selv, altså Barry Allen, i døren, i en annen tidslinje. Det neste er at den «nye», 18 år gamle Allen overtar The Flash’ superkrefter. Det gjør det umulig for «nåtidens» Barry Allen å reise hjem igjen.

GAMLE SUPERHELTER RUSTER IKKE: Ezra Miller og Michael Keaton i «The Flash».

Selvsagt lusker det er skurk i denne dimensjonen også. Nærmere bestemt general Zod (en uvanlig blek Michael Shannon). Men når Allen forsøker å ringe vennene sine i Justice League (Aquaman, Superman og alle de andre dyrene i Hakkebakkeskogen), viser det seg at ingen av dem eksisterer i dette universet.

De eneste han klarer å grave frem, er 1980-talls Batman (Michael Keaton, gøyal) og Supergirl (Sasha Calle).

Ille. Men det verste må likevel være at Allen er havnet i et parallelt univers der Marty McFly i «Back To The Future» (1985) ble spilt av Eric Stoltz og ikke Michael J. Fox.

Det er i grove trekk handlingen. I tillegg består «The Flash» av et lass «intertekstuelle» referanser, meta-lag og de sedvanlige 45 minuttene med mer eller mindre ren animasjonsfilm til sist. Slike ting som hører multiverset til, og som er egnet til å gi normale kinopublikummere hodepine og hull i tennene.

«ER DET EN FUGL? ER DET ET FLY? ETC.»: Nei, det er Ezra Miller og Sasha Calle i «The Flash».

Den falbyr også en endeløs rekke gjesteopptredener. Gal Gadot, for eksempel, stiller alltid opp i to minutter i DC-filmene. Tanken er noe à la at når hun slipper løs det blendende smilet sitt, vil alt gå godt her i verden.

«The Flash» bringer ingen nye tanker til multivers-konseptet, men evner i hvert fall å forklare det på brukbart vis, med hjelp av Michael Keaton og en porsjon spaghetti. Vitsene lander sånn passe godt.

Miller er masete og overdrevent nevrotisk i hovedrollen(e). I så måte hjelper det sannelig ikke at det er to av ham. Ideen er at Allen skal være søt og sårbar à la Spider-Man. Men han er mest slitsom.

Om du bare skal se én multivers-superheltfilm i sommer (det burde holde), så skal du helt åpenbart se suverene «Spider-Man: Across The Spider-Verse». Den slår «The Flash» ned i støvlene på alle tenkelige måter.

Denne er ikke ille. Den er heller ikke noe mer enn enda en porsjon av akkurat det samme.