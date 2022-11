PREMIERE: Timothée Chalamet på «Bones and All»-visning i Milano i Italia 13. november.

Timothée Chalamet smugtitter på publikum

Timothée Chalamet (26) røper i et avisintervju at han studerer de andre i kinosalen for å se hvordan de reagerer på kannibalfilmen «Bones and All».

«Bones and All» hadde verdenspremiere i Venezia i september. Siden har det vært arrangert visninger flere steder rundt om i verden, blant annet i England og Italia.

Førstkommende fredag dukker Chalamet også opp på norske kinolerreter i det bloddryppende skrekkdramaet.

Om det «grufulle»

I et intervju med USA Today forteller Chalamet at han liker å «smugtitte» mens andre ser filmen for første gang. Filmen, som avisen beskriver som en romantisk thriller, handler nemlig om det noe uvanlige Hollywood-temaet kannibalisme.

Det er de mest intense scenene Chalamet liker å være vitne til at publikum får presentert. Og derfor sitter han og ser på de andre uten at de merker det.

– Alt det grufulle og alle de kannibalistiske elementene er håndtert med så stor varsomhet, og derfor er de blant mine favorittinnslag i filmen, sier han i intervjuet.

– Men likevel – når de inntreffer, så inntreffer de. Og når man ser dette med et publikum for første gang, så kan man føle det, mener 26-åringen.

SCENE: Timothée Chalamet og Taylor Russell i «Bones and All».

Timothée Chalamet spiller rollen som omstreiferen Lee, mens Taylor Russell figurerer som Maren, en ung kvinne som lever på siden av samfunnet. De to har til felles at de liker menneskekjøtt – og de forelsker seg i hverandre.

«Bones and All» fikk stor oppmerksomhet under filmfestivalen i Venezia i september.

Italienskfødte Luca Guadagnino (51) vant den prestisjefylte Sølvløven-prisen for beste regi, og Chalamet sørget for ytterligere «temperatur».

TEAM: (F.v.) Timothée Chalamet, Taylor Russel og Luca Guadagnino i Milano tidligere denne måneden.

Guadagnino sier til USA Today at filmen «beskriver en vakker kjærlighetshistorie», med et «fantastisk USA som bakteppe».

– Hva er bedre og større enn det? Mot alle odds på en måte? spør regissøren.

Kannibalparet lever nemlig som nomader og reiser over hele kontinentet for å kunne leve ut sine behov.

Ros og ris

«Bones and All» har fått blandet mottagelse hos amerikanske anmeldere. New York Post mener den er «grusom og fantastisk», mens MovieHole omtaler filmen som «et mesterverk det er vanskelig å innkapsle».

Washington Post er ganske nådeløse i sin dom og skriver at skrekkfilmen «kun byr på sjokk og ingen verdi».

CNN beskriver «Bones and All» som «en merkelig lapskaus», mens Empire mener filmen er «en karakterstudie i den mest menneskelige for lidenskap og begjær, pakket inn i umenneskelig smak».

VIDEO UNDER: Søsteren til Chalemet er også aktuell om dagen, med TV-serien «The Sex Lives of College Girls

Guadagnino regisserte også Chalamet i «Call Me By Your Name» i 2017, som resulterte i Oscar-nominasjon til Chalamet for beste mannlige hovedrolle, og nominasjon til Guadagnino for beste produksjon.

51-åringen forklarer at han og Chalamets gode samarbeid skyldes at de «forstår hverandre».

Chalamet på sin side er takknemlig for at Guadagnino alltid har «gitt ham plass».

– Selv før jeg hadde slått gjennom som skuespiller, sier 26-åringen.

Chalamet er for øvrig kjent fra 2019-filmen «Dune», der deler av innspillingen fant sted i Norge. Han er også aktuell i oppfølgeren, som får tittelen «Dune: Part Two».

Se glimt fra Vestlandet i «Dune» på VGTV:

Flere Rampelys-nyheter på VGTV: