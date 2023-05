POPKUNST: «Spider-Man» Miles Morales i en scene fra «Spider-Man: Across The Spider-Verse».

Filmanmeldelse «Spider-Man: Across The Spider-Verse»: Fest for øyet

En briljant visuell opplevelse. Men vi må snakke om multiverset.

ANIMASJONSFILM

«Spider-Man: Across The Spider-Verse»

Kinopremiere: Fredag 2. juni

USA. 9 år. Regi: Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson

STEMMER (engelskspråklig utgave): Shameik Moore, Oscar Isaac, Hailee Steinfeld, Bryan Tyree Henry

STEMMER (norskspråklig utgave): Nahom Feshatzion, Gulla Nordmoen, Yosef Wolde-Mariam, Ravdeep Sing Bajwa

Oppblåst spilletid (2 timer og 19 minutter) og det faktum at samtlige av de tre regissørene bak «Spider-Man: Into the Spider-Verse» (2018) er byttet ut med nye kokker, ser urovekkende ut på papiret.

Har noen mistet kontrollen over den animerte «Spidey»?

Når vi i tillegg vet at «Across The Spider-Verse» ikke er en historie med en slutt, men den første av to filmer (avslutningen, «Beyond The Spider-Verse», er ventet i mars 2024), er det lov å være skeptisk.

Men det går bra. Over forventning. Animasjonen i oppfølgeren har ikke helt den samme nyskapende kraften som filmen fra 2018. Men den kompenserer med et visuelt sukkersjokk som føles enda mer overveldende enn sist.

REISER I MULTIVERSET: Scene fra «Spider-Man: Across The Spider-Verse».

Målet har igjen vært å lage en animasjonsfilm som ligger tettest mulig opp til estetikken i et godt, gammeldags tegneserieblad. Det vi ser, skal føles som panelene i et magasin, komplett med «Biff! Bang! Pow!»-bomber og andre spesialiteter som er unike for uttrykksformen. Presentert i en rekke forskjellige stiler, fra det grovkornet avispapir-pointillistiske til det akvarell-aktig delikate.

At «Across The Spider-Verse» utspiller seg i flere universer og dimensjoner, betyr at animatørene kan gå overbord i godtebutikken med god samvittighet. De ønsker velkommen til blant annet et cyber-punkete New London og det «indiske Manhattan», Mumbhattan.

Å se «Across The Spider-Verse» på et stort lerret, er en ikke ubetydelig estetisk opplevelse. Som å få nesten hundre år med amerikansk visuell populærkultur og popkunst injisert rett inn i øyeeplet.

GANSKE UVANLIGE TENÅRINGER: Miles Mortales og «Spider-Woman» Gwen Stacy i «Spider-Man: Across The Spider-Verse».

Historien som fortelles, er mer ordinær. Den dreier som kjent om den halvt puertorikanske og halvt afroamerikanske «Spider-Man», Miles Morales, samt om «Spider-Woman» Gwen Stacy, og ikke så mye om Peter Parker (han døde i den forrige filmen).

Men Miles og Peter er ikke ulike akkurat. Førstnevnte sliter med de samme greiene som andre «Spider-Men» har slitt med i et utall «Spider-Man» filmer før:

Tenårings- og pubertetsproblemer som føles evig- og allmenngyldige, som forelskelse og søken etter identitet. Mer unikt for «Spider-Man»s situasjon: Frustrasjonen over å ikke kunne fortelle foreldrene sannheten, samt byrden det er å ha så mye ansvar i så ung alder.

Mer prosaisk, men alvorlig nok – tidsklemma. New York er en stor by med mye kriminalitet. Det krever sitt å skulle stoppe alt sammen. Ikke minst når man er 15 år og har fått husarrest.

EKSELLENT ANIMASJON: Scene fra «Spider-Man: Across The Spider-Verse».

Apropos New York. «Across The Spider-Verse» er, spesielt til å begynne med, en riktig fin film om det som tidligere, før andre storbyer ble like komplekse og uensartede, ble kalt smeltedigelen. «The Big Apple»; byen folk fra alle verdenshjørner kommer til, og hvor de stort sett, og tross alt, evner å leve side om side.

Utover dette, er selve fortellingen småskuffende superhelt-typisk. Ikke minst er den typisk for multiverset som Marvel bygger selskapets fremtid på.

At hovedpersonene og historien kan forflytte seg mellom et ubegrenset antall universer, er som sagt et pluss for det visuelle. Men det er, tenker jeg, et problem for det narrative og emosjonelle:

Når alt er lov, alt kan reverseres og alt er mulig, betyr det som skjer mindre. Selv de mest dramatiske hendelsene føles relativt uforpliktende, og dermed mindre engasjerende.

EN PUST I BAKKEN: Miles Morales og Gwen stacy i «Spider-Man: Across The Spider-Verse».

«Across The Spider-Verse» er likevel vel anvendte timer i kinosalen. «Spider-Man»-seriene er og blir de søteste i Marvel-arsenalet, og dialogen i de animerte filmene er vittigere enn i live action-produksjonene.

Ja, ideelt sett burde alle tegneseriehelter oppleves på denne måten på film. Ikke via overbetalte skuespiller-kjendiser i dumme kostymer. Men som det de rent faktisk er: Tegnede.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post