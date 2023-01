DIN NYE BESTEVENN: Amie Donald som «M3gan».

Filmanmeldelse «M3gan»: Vittig

En dukke, slem.

SKREKKOMEDIE

«M3gan»

Premiere på kino fredag 13. januar

USA. 15 år. Regi: Gerard Johnstone

Med: Allison Williams, Violet McGraw, Ronny Chieng, Amie Donald

Et visst throwback-preg ved denne. Om ikke annet så fordi den føles som en så normal, konvensjonell sjangerfilm. I en tid der brorparten av underholdningsproduktene på kino er oppunder tre timer lange, tunge av lag på lag med mytologi og «verdensbygging», gjør skrekk-komedien «M3gan» seg ferdig på én time og førtito minutter.

Du trenger ikke å vite noe om den før du går inn i salen, og du kommer ikke til å være noe lurere når du går ut. Digg.

DEN ENESTE LEKEN DU TRENGER: Amie Donald, som «M3gan», og Violet McGraw i «M3gan».

9 år gamle Cady (Violet McGraw) mister foreldrene i en bilulykke, hvorpå tante Gemma (Allison Williams) blir vergen hennes. Gemma jobber som leketøy-utvikler, og har ikke egentlig plass til et menneske av kjøtt og blod i livet sitt. Hun aner ikke hvordan hun skal ta hånd om et barn. Langt mindre et traumatisert barn.

Som hell er har Gemma arbeidet med et nytt prosjekt på jobben. Nemlig androide-dukken «M3gan» («Model 3 Generative Android»), som er stappfull av det nyeste nye innen kunstig intelligens og tilliggende teknologi. «M3gan» er 1.20 høy, kledd som en konservativ fashionista og laget av silikon. Prototypen er nesten ferdig.

Gemma tar med seg «M3gan» hjem for å betateste leketøyet. Stor suksess. «M3gan» og Cody «parrer seg», tilknytningen er total. Dukken går i gang med å lære seg alt om barnets personlighet, behov og miljø.

«BEST FRIENDS FOREVER»: Amie Donald som dukken og Cody McGraw i «M3gan».

Mulighetene og perspektivene er uendelige, utrolige: «M3gan» er ikke bare verdens beste og mest trofaste lekekamerat, og kan ikke bare synge og underholde med sine egne TikTok-danser. Hun kan også påta seg jobben det er å oppdra barnet. Lære Cody om ditt, trene henne til datt. Lese for henne om kvelden, trøste henne når hun er trist.

«M3gan» og Cody blir så best friends forever som det er mulig for en pike og en robot å bli.

Det er her, i den blinde lojaliteten dukken har for sin eier, at trøbbelet starter. Du kan sikkert tenke deg sånn noenlunde hvor det ender. Samtidig får Gemmas sjef, David (Ronny Chieng), det veldig travelt med å få en million «M3gan»-er ut på det kommersielle markedet (til en pris av 100 000 kroner). Snarest mulig. Programmeringsfeil og «bugs» eller ikke.

VOKSEN MANN, REDD FOR EN LITEN JENTE: Ronny Chieng får fart på seg i «M3gan».

Tenåringer som håper at de skal bli veldig skremt av denne filmen, bør sannsynligvis justere ned forventningene sine noe. «M3gan» er ikke veldig skummel – og avrundingen er tam. Som «horror» – den nye, forbedrede AI-utgaven av «Child’s Play» (1988) – er «M3gan» relativt blodfattig, både i bokstavelig og overført betydning.

Som en mild satire er den dog vittig. Overfladisk, men fornøyelig. Ja, filmen vil trolig være mest skremmende for en helt annen demografi. Nemlig voksne som 1) er usikre på om de vil ha barn, eller 2) er livredde for at kunstig intelligens skal gjøre dem unnværlige – også som omsorgspersoner.

EN MODERNE FAMILIE: Amie Donald, som «M3gan» (til venstre), Allison Williams og Cody McGraw i «M3gan».

Filmens beste våpen er i så måte ikke selve dukken (spilt av Amie Donald og gitt stemme av Jenna Davis), men dukkens «mor». Allison Williams («Girls», «Get Out») gir «M3gan» et tiltalende element av noe jordnært.

Det er dessuten fint å se en kvinne i en rolle – som en vaskeekte, livslang og livsfjern nerd – som garantert ville blitt gestaltet av en mann for 10 år siden. Verden går fremover, sakte og i rykk og napp, helt til den kunstige intelligensen kommer og gjør oss alle overflødige.