IKON: Jane Fonda, her på en TV-premiere i Los Angeles i vår.

Jane Fonda har fått kreft

Jane Fonda (84) har fått diagnosen non-Hodgkin lymfom, en form for lymfekreft.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det melder stjernen selv på Instagram.

Der opplyser hun samtidig at hun allerede er i gang med cellegiftbehandlinger.

Fonda, som for 12 år siden ble operert for brystkreft, skriver at den diagnosen hun nå har fått, er «veldig mulig å helbrede».

«80 prosent av tilfellene overlever, så jeg føler meg veldig heldig», skriver Fonda.

Artikkelen oppdateres.

Non-Hodgkin lymfom er ifølge Norsk Helseinformatikk en kreftform som er kjennetegnet av ukontrollert vekst i lymfevev. Lymfevev er vev som deltar i infeksjonsforsvaret, og det dreier seg hovedsakelig om lymfeknuter, beinmarg og blod, men lymfevev finnes også i andre organer, for eksempel i tarmslimhinnen.