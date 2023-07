HOLLYWOOD-STJERNE: Tom Holland, her på et pressetreff i New York på sin egen bursdag, 1. juni.

Tom Holland fikk kraftig vekker – kuttet ut alkohol

«Spider-Man»-stjernen Tom Holland (27) hadde bare tenkt å ha en hvit januar. Det ble vanskeligere enn han hadde sett for seg.

Skuespilleren snakker ut i om livsstilsendringen i «Jay Shetty Podcast». Der røper briten at han har sluttet å drikke – uten at det egentlig var planen.

Det som skulle være én hvit måned, har blitt til et hvitt halvår. Og det slutter ikke med det.

Strevde skikkelig

Alt startet med at Holland i desember i fjor inneholdt altfor mye flytende føde, og at han tenkte det ville være lurt med en pause fra alkoholen.

– Det var ikke sånn at jeg plutselig våknet en dag og bestemte meg for å bli avholds, sier 27-åringen i podkasten.

Holland opplyser at han alltid «har drukket mye», og han sier det «ligger i genene på morssiden». Da han bestemte å ha drikkeslutt i januar, viste det seg at det ikke var så lett som han hadde trodd.

– Alt jeg klarte å tenke på i den tiden, var suget etter en drink. Jeg tenkte på det fra jeg våknet om morgenen, og jeg tenkte på det rundt lunsjtider. Det skremte meg virkelig, sier han.

Holland begynte å gruble på om han egentlig hadde et alkoholproblem, og bestemte seg for å utvide drikkepausen til også å gjelde februar.

Men de to månedene var like tøffe.

Orket ikke å være sosial

Filmstjernen opplevde at det ble vanskelig å være sosial. Det å stikke innom puben uten å drikke eller å gå ut og spise middag, føltes umulig uten å drikke alkohol.

Han mener engelsk drikkekultur gjord et ekstra krevende. I tillegg begynte han for alvor å tro at han kanskje hadde et avhengighetsproblem.

«Spider-Man»-skuespilleren, for tiden aktuell i «The Crowded Room» på AppleTV+, ga seg selv en større utfordring med drikkestopp helt frem til bursdagen sin 1. juni.

– Hvis jeg klarte å være tørrlagt frem til da, hadde jeg bevist for meg selv at jeg ikke hadde et drikkeproblem, sier han i podkasten til Jay Shetty (35).

Men det ble ingen alkohol på bursdagen heller. Og det har ikke blitt det siden. Da Holland rundet 27 år, hadde nemlig noe forandret seg.

– Da 1. juni kom, var jeg plutselig på mitt lykkeligste i livet, sier han.

STJERNEPAR: Zendaya og Tom Holland på «Spider-Man»-premiere i Las Vegas i 2021.

Holland sov bedre, og han taklet stress bedre. Stjernen følte seg sunnere og friskere på alle måter, også mentalt. Han måtte spørre seg selv hvorfor han hadde vært «en så stor slave av alkoholen».

– Nå føler jeg meg helt fantastisk.

Skuespilleren, som er kjæreste med skuespiller og artist Zendaya (26), er glad for at familie og venner har støtte ham i beslutningen. Faktisk har moren hans også skrudd korken på flasken, sier han.

– Jeg er henrykt for at hun også har sluttet å drikke, sier Holland.