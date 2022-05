FILMSTJERNE: Michelle Williams, her på Golden Globe Awards i Los Angeles i 2020.

Michelle Williams er gravid

Hollywood-stjernen Michelle Williams (41) venter sitt tredje barn.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Det bekrefter hun overfor Variety.

– Det er stor glede. Etter hvert som årene går, så lurer man jo på hva livet skal by på – og ikke by på. Det er spennende å oppdage at noe du ønsker – igjen og igjen – skjer enda en gang, sier Williams.

Hun og ektemannen Thomas Kail (44) har fra før sønnen Hart på halvannet år. I tillegg har Williams datteren Mathilda (16) med avdøde Heath Ledger.

Williams ble verdensberømt gjennom ungdomsserien «Dawsons Creek» i 1998.

Siden er hun blitt nominert til fire Oscar for sine roller i «Manchester by the Sea», «My Week With Marilyn», «Blue Valentine» og «Brokeback Mountain». I tillegg har hun vunnet Golden Globe for sin rolle i filmen «My Week With Marilyn».

Williams og Kail, han kjent som regissør av blant annet «Hamilton» giftet seg i 2020 – kort etter at Williams ble skilt fra indierockartisten Phil Elverum (43).

