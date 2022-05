FILMKUNSTNER: Einar Martinsen synes det er stas å ha en finger med i spillet på nye «Avatar». Det er ikke den eneste storfilmen han har bidratt på.

Norske Einar Martinsen har vært med å lage nye «Avatar»

Etter at Einar Martinsen (32) fikk drømmejobben på New Zealand, har han vært med på å lage blant annet «Avengers: Endgame», «Child’s Play» og «Avatar: The Way Of Water».

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Martinsen var bare fire år da «Løvenes konge» kom ut, men det var det som ble starten på en eventyrlig reise.

– Jeg syntes den verden de skapte var fantastisk. Jeg tror jeg allerede da visste at jeg ville jobbe med film, sier Martinsen i et videointervju med VG.

Nå har 32-åringen hatt sin faste base på New Zealand i syv år, etter at han fikk kremjobben i Weta FX, selskapet som «Ringenes Herre»-skaper Peter Jackson (60) grunnla i 1993.

WETA-HAGEN: Einar Martinsen (t.h.), her med besøk av pappa Torbjørn Martinsen, utenfor Weta-bygget på New Zealand.

Martinsen jobber som såkalt «Senior Matte Painter» i det Oscar-belønnede filmstudioet, kanskje verdens mest berømte innen digitale visuelle filmeffekter.

På filmnettstedet IMDb, står nordmannen oppført med over 40 filmer og serier, deriblant nye «Avatar».

– Weta får inn mange av de største prosjektene i verden, så jeg føler meg heldig. Jeg har fått oppfylt en sinnssyk drøm.

Da den nye «Avatar»-traileren nylig ble lagt ut, fikk den over 148 millioner visninger første døgn. Martinsen har munnkurv fra arbeidsgiveren når det gjelder detaljer om hva han har bidratt med.

– Jeg kan ikke si så mye før filmen er ute, men som Senior Matte Painter, lager jeg store landskap ved bruk av digitale effekter. Ofte er jeg heldig som får lage et helt klipp – vi kaller dette for etableringsbilder.

Han forklarer:

– Noen ganger er det umulig å filme noe på ekte, som i «Avatar». Og noen ganger blir det for dyrt å leie helikopter for å filme en stor lokasjon. Det er her vi kommer inn og lager landskapene som en filmskaper vil ha.

– Ser vi noe av ditt arbeid i den nye «Avatar»-traileren?

– Kanskje? svarer en hemmelighetsfull Martinsen.

EGEN KUNST: Einar Martinsen kan ikke røpe hva han har bidratt med på «Avatar», men viser gjerne frem bildene han lager på fritiden, som dette – «The Gate Of Valhall».

Han er også ordknapp når det gjelder «Ringenes Herre»-filmen til Amazon Prime Video, som kommer til høsten.

– Jeg kan ikke si så mye om det heller. Det jeg kan si, er at jeg jobbet for Amazon Studios nylig i seks måneder som VFX-konsept-tegner.

Martinsen var for øvrig med og redesignet grøsserdukken Chuckie til «Child’s Play»-filmen i 2019.

– Her jobbet jeg med regissør Lars Klevberg, og det var han som tok meg med på prosjektet.

SKREKKDUKKE: Einar Martinsen (t.v.) og «Child’s Play» regissør Lars Klevberg på premiere i Oslo i 2019. Martinsen har redesignet grøsserfiguren.

Martinsen har også bidratt på den kommende Netflix-filmen «Troll» – og han er kreditert på storfilmer som«Justice League», «Eternals», «War for the Planet of the Apes», «Guardians of the Galaxy Vol. 2.» og «Batman v Superman: Dawn of Justice».

Ikke minst har han medvirket på «Avengers: Endgame» fra 2019, verdens nest mest innbringende film etter «Avatar».

– Det er et av de største bidragene jeg har hatt på en film, tror jeg. Jeg brukte nok et helt år på det, sier Martinsen om «Avengers».

– Jeg var heldig og jobbet med mange store «shots» i akt tre, det store slaget, og laget for eksempel portalen som «The Asgardians» kommer ut fra. Det er litt morsomt, fordi jeg la inn en del norske hus og fjellandskap fra bilder jeg har tatt i Lofoten, forteller Martinsen og ler.

NORGE: Einar Martinsen, her på motivjakt i Lofoten, sammen med søsteren Ingeborg Martinsen.

– Hvordan er lønnen i Weta?

– Jeg kan ikke si hva jeg tjener, men det er ganske bra. Men styrtrik blir jeg ikke. Uansett jobber jeg med film fordi det er min pasjon. Jeg er heldig som kan leve av en hobby.

Martinsen kommer fra Svartskog ved Bunnefjorden utenfor Oslo. Etter videregående begynte han i 2008 å studere visuelle effekter ved Noroff i Oslo – med 3D filmproduksjon året etter.

– Det var her jeg startet å bruke digitale verktøy for å skape bilder, og det var samme år som « Avatar» kom ut, sier han om 2009-kassasuksessen.

– Jeg ble utrolig inspirert av filmen og så for meg en fremtidig drømmejobb, selv om det virket umulig å oppnå i øyeblikket.

EGEN KUNST: Einar Martinsen håper å lage sin egen film av kunsten sin etter hvert.

13 år senere befinner Martinsen seg midt i smørøyet. Etter fem år i norske Storyline Studios, tok han nemlig motet til seg og søkte på jobb i Weta FX. Han hadde ingen forhåpninger om å få svar.

– Men de likte det jeg viste dem og inviterte til et videointervju. Og så tilbød de meg jobben, betalte flybilletten og hotellopphold. Det var en helt utrolig følelse, sier Martinsen og smiler.

Filmkunstneren, som har samlet sine egne bilder på ArtStation, er beskjeden og liker ikke å skryte.

– Jeg har nok gått litt under radaren. Men jeg synes jo det er morsomt å snakke om når noen spør. Og familien i Norge vil nok like å lese om det, sier han og ler.

– Det er helt klart spesielt først gang man ser navnet sitt på rulleteksten til en storfilm, men etter så mange år er det mest stas å jobbe sammen med venner og hyggelige, flinke folk.

DIGITALVERDEN: Et annet av Einar Martinsens egne kunstverk.

Martinsen har nådd toppen innen visuelle effekter, men savner familie og venner i Norge. Spesielt etter tre år med pandemi. Planen er å flytte hjem til neste år.

– Jeg ser for meg at jeg skal jobbe med dette resten av livet, men kanskje på andre måter. Kanskje som frilans med regissører, som jeg også har gjort til nå. Muligens kan jeg samarbeide direkte med filmskapere, både i Norge og utlandet. Og kanskje jeg kan lage noe eget en gang? Med de bildene jeg har laget på eget initiativ. Det hadde jeg likt.

TROLLKUNST: Einar Martinsen har laget dette på fritiden. Han bruker normalt én dag på sine egne bilder, men lenger tid på bestillingsverkene.

Martinsen har spesielt stor kjærlighet for norsk natur og norsk mytologi. Han vokste opp med en mor og mormor som fortalte historier om troll og andre mystiske vesener.

– Derfor er det ekstra gøy å ha fått være med å lage «Troll», sier han om Netflix-filmen, regissert av Roar Uthaug.

– Jeg jobbet for et flott team, som produserer filmen, Motion Blur. Personlig er det for meg en drøm å få designe et troll.

Martinsen vokste opp med en far som er naturfotograf, og gir ham mye av æren for at han selv er så glad i å ta bilder.

– Jeg tar mye bilder for jobb og bruker disse som inspirasjon for å lage verdener som ikke eksisterer, men som ser helt ekte ut.

NATURELSKER: Einar Martinsen, her med fotoapparatet på New Zealand.

Kjæreste har han også fått. Hun er fra India, men har vokst opp på New Zealand. Martinsen håper å få henne med til Norge.

– Hun skal bli med på besøk nå for første gang.

Blant Martinsens norske jobber, er «Den 12. Mann», «Reisen til julestjernen», «Tunnelen», «Ragnarok», «Okkupert», «Julekongen» og «Kampen om tungtvannet».