DEMONISK BANDLEDER: Dave Grohl kjefter på Taylor Hawkins (med ryggen til) i «Studio 666».

Filmanmeldelse «Studio 666»: Dypt og inderlig kjedelig

En overdose selvironi.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

SKREKK-KOMEDIE

«Studio 666»

USA. 15 år. Regi: B.J. McDonnell

Med: Dave Grohl, Pat Smear, Taylor Hawkins, Whitney Cummings, Rami Jaffee, Chris Shiflett, Nate Mendel, Will Forte, Jenna Ortega, Kerry King

I og med at ingen er så veldig interesserte lenger, har Dave Grohl i løpet av de 10-15 siste årene fått lov til å annektere rockhistorien, i alle fall de trauste delene som opptar ham, og påta seg kuratorskapet for hele sulamitten. Alt mens han og bandet hans, Foo Fighters, har fortsatt å masseprodusere gustent grå kneippbrød-rock.

At Grohl er musikkbransjens hyggeligste mann, og dessuten har satt et godt eksempel ved å ikke ta livet av seg, er noe alle vet. Ære være ham for det. Det er likevel ingen tvil om at han har underholdt oss i overkant mye den siste tiden. Selv den mest velvillig innstilte begynner å bli god og mett. «Studio 666», en spillefilm-skrekkomedie med enda mer «glimt i øyet», gjør vondt verre.

GUTTA SOM HAR OPPLEVD ALT: Nate Mendel, Rami Jaffee, Pat Smear, Taylor Hawkins, Chris Shiflett og Dave Grohl (fra venstre) i «Studio 666».

Foo Fighters flytter inn i en herskapelig bolig i Encino, California for å spille inn sitt 10. album. At bandets ledestjerne, Grohl, er kreativt bankerott, er det minste problemet deres. Verre er det som skjedde i det samme i huset i 1993: Lederen for gruppen Dream Widow, den legendariske Greg Null, ble gal, og drepte de andre medlemmene.

Huset er hjemsøkt av en ond ånd. Og Grohl bli snart besatt av den. Snart kan han ikke tenke på annet enn å lage en episk ny låt (den skal være 40 minutter lang), spise rått kjøtt og drepe kollegene sine.

Det har ikke på noe tidspunkt vært meningen at «Studio 666» skulle bli en god film. Den er designet for å være en ufarlig elendig og forhåpentlig komisk «så dårlig at den er bra» B-filmkalkun. Et prosjekt som Grohl (han er kreditert for «historien») og kameratene hans kunne hygge seg med under lockdown, da stadionene de vanligvis «rocker» måtte stenges på ubestemt tid.

SK(R)IVESPERRE: Dave Grohl i «Studio 666».

Det var grunn til å vente seg mer «Kiss Meets The Phantom Of The Park» (1978) enn – tja, «A Hard Day’s Night» (1964). Og slik er det blitt. Likevel er «Studio 666» blitt mye kjedeligere enn man kunne forvente. Så ørkesløs faktisk, at selv Dave Grohl og Foo Fighters’ familie og venner vil slite med å karre seg gjennom den.

At skuespillet naturlig nok er slett, er så sin sak. At filmen hverken er spennende eller skummel, er nå én (eller to) ting. At humoren og dialogen er overrumplende barnslig, full av bæsj- og blowjob-vitser, kunne vi sett gjennom fingrene med. At skrekkfilm-effektene er elendige – vel, det skal jo liksom være sånn.

KLEDD FOR FILMKVELD: Pat Smear i «Studio 666».

Men når alle disse tingene virker sammen, samtidig og hele tiden, og filmen til overmål blir verre etter hvert som den skrider frem, helt frem til en elendig punchline, går tiden formidabelt sakte.

Dum kan være OK. Dårlig kan være gøy. Men å kjede seg dypt og inderlig i 106 minutter er verdiløst.