PAR: Leonardo DiCaprio og Camila Morrone.

Medier: Brudd mellom Leonardo DiCaprio og Camila Morrone

Ifølge flere amerikanske medier skal det være slutt mellom Leonardo DiCaprio (47) og Camila Morrone (25) etter fire år som kjærester.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det opplyser anonyme kilder til blant andre Entertainment News og People. Også Us Weekly siterer en anonym kilde.

Hollywoodstjernen og den argentinskamerikanske modellen og skuespilleren ble først koblet sammen i mediene i desember 2017. Paret har ikke ofte vist seg sammen, men var på Coachella-festivalen i april 2018.

I 2019 uttalte Camila seg om aldersforskjellen.

OSCAR: Camila Morrone og DiCaprio på SOcar-utdelingen i 2020.

– Det er så mange forhold i Hollywood, og i verdenshistorien, med store aldersforskjeller. Jeg synes bare alle burde få date den de ønsker å date, sa hun til Los Angeles Times da.

I 2020 var DiCaprio og Morrone på Oscar-utdelingen, uten å gå på den røde løperen sammen. I år skal de ifølge E! News ha feiret den amerikanske nasjonaldagen 4. juli sammen.

PÅ KAMP: DiCaprio og Morrone på Champions League-kamp mellom PSG og Liverpool i november 2018.

Stjernenes talspersoner har ifølge People ikke ønsket å kommentere saken.

Us Weekly skriver at de to møttes for første gang da Morrones eks-stefar Al Pacino introduserte dem for hverandre da hun var 10 år gammel.

Spøker med kjærestealder

På Golden Globe-utdelingen i 2020 spøkte Ricky Gervais med DiCaprios lange rekke av unge kjærester. Variety er blant dem som har delt klippet der DiCaprio ler av spøken.

I fjor ble en grafisk fremstilling av alderen på DiCaprios kjærester delt på Reddit. Ifølge denne har stjernen aldri hatt en kjæreste over 25 år.