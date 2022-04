MIRAKELMANNEN: Egil «Drillo» Olsen, fotografert i november 2021.

Filmanmeldelse «Alt for Norge»: Både mannen og ballen

Dette dokumentarportrettet av en fotballtrener i gummistøvler fra Fredrikstad er årets norske feelgood-film.

Av Morten Ståle Nilsen

DOKUMENTAR

«Alt for Norge»

Norge. Tillatt for alle. Regi: Jo Vemund Svendsen og Daniel Høglund

Med: Egil «Drillo» Olsen

Tittel-sekvensen i «Alt for Norge» er et potpurri av ydmykelser.

Et opptak i svart-hvitt fra en kamp der en hund har forvillet seg ut på banen, og tilsynelatende spiller vel så godt som noen av de 22 menneskene. Miserabel statistikk og smertefulle kjensgjerninger: Norge har ikke vært med i et VM i fotball siden 1938. Det kan ha vært første og siste gang.

Norge, får vi vite, er ekstraordinært lite egnet til å avle frem dugelige fotballspillere, enn si et brukbart landslag. Det har med geografi, innbyggertall og klima å gjøre. Men skal vi tro Egil «Drillo» Olsen, i et NRK-opptak fra det sene 1980-tallet, som avløser introen, har det også noe med kulturen i Norges Fotballforbund å gjøre.

SKEPTISK: Egil Olsen i et TV-opptak fra det sene 1980-tallet, fra filmen «Alt for Norge».

I Norge, mener Olsen, snøfter vi av kunnskap og forskning. Mannen fra Østsiden i Fredrikstad synes dette er ergerlig. Det må være mer å gå på. «Drillo-stillen» – «datafotball», som noen avfeier den som senere i filmen – er kanskje ikke verdens vakreste. Kanskje er den feig. Men Olsen får rett. Og han får selv anledning til å bevise det.

Denne utmerkede, vittig klippede og usedvanlig engasjerende kinodokumentaren om det store tiåret i norsk fotball, 1990-tallet, og sjefen for de gode tidene, Egil «Drillo» Olsen, er definitivt av det vi må kalle «av Asif Kapadia-skolen».

LYKKELIGE DAGER: Egil Olsen i «Alt for Norge».

Briten Kapadias filmer om Ayrton Senna (2010) og Diego Maradona (2019) – for den saks skyld den om Amy Winehouse også (2015) – benytter seg ikke av «snakkende hoder» (intervjuobjekter som intervjues på kamera) eller eksperter som får lov å forklare oss ting ved hjelp av etterpåklokskapens oppklarende lys.

Det Kapadia, og regissørene bak «Alt for Norge», Jo Vemund Svendsen og Daniel Høglund, driver med, er en type avansert arkiv-arkeologi. Alle bildene vi ser, er arkivopptak, enten det dreier seg om profesjonelle sådanne fra NRK, TV 2 og VM-sendinger, eller utdrag fra det som må ha vært noen hundre timer med mer eller mindre gode amatørinnspillinger, unnfanget med VHS-kamera i kampenes hete av folk som var direkte involverte i dramaene.

NASJONENS REDNINGSMANN: Egil Olsen i «Alt for Norge».

De viktigste aktørene – Olsen og spillerne hans (Erik Mykland og Ole Gunnar Solskjær glimrer med sitt fravær) – kommer riktignok til orde, i intervjuer gjort i nåtid, som legges over det vi ser på lerretet. Men det er arkivmaterialet som legger føringene. Noen ganger får vi se og høre sportsjournalistenes mildt sagt ledende spørsmål, men ikke intervjuobjektenes svar. De er overflødige.

Den inspirerte måten «Alt for Norge» er skrudd sammen på, sørger for at filmen blir interessant, endog veldig interessant, også for mennesker som ikke er videre opptatt av fotball.

«Alt for Norge» blir et stykke norsk kulturhistorie: Et tidsbilde av et optimismens og oppturenes tiår. I en nyttårstale fra 1980-tallet sitter Kong Olav og nærmest unnskylder seg for de tøffe tidene i moderlandet. Tonen er en helt annen når sønnen hans har tatt over stafettpinnen 5 og 10 år senere. Norge er omsider blitt et land i verden. «Drillos» skal ha sin del av æren for det.

FORLØSNING: Egil Olsen og, til høyre, Jostein Flo i Frankrike i 1998.

For en idrettsateist som undertegnede, som for lengst har glemt disse begivenhetene, er filmens første 70 minutter en lang, berusende fest. Norge gjør det bra, Norge gjør det bedre, Norge havner på Topp 3 på FIFAs ranking over verdens beste fotballag! Først når kalddusjen i VM i USA i 1994 er et faktum, unner «Alt for Norge» seg fem minutter til å se tilbake på mennesket som har ledet nasjonen i dens stolteste timer.

Marxisten Olsen, oppvokst i en kommunist-familie i Fredrikstad, i sin tid en lovende spiller selv, med en overmenneskelig hukommelse og en analytisk tilnærming til det meste. En voksen mann som etter fiaskoen i 1994 bryter opp og starter en ny familie, og blir pappa igjen. «Han var ikke så flink med ungene», sier kona Sigrun Vedelden ( «Drillo» kaller henne selvsagt «Siggen»).

Vedelden er fast bestemt på at det skal bli annerledes denne gangen, og får gehør for det. Med tiden blir «Drillo» en fyr som tar med datteren Kine på treninger og turneringer. Den noen ganger smått tyranniske fagidioten blir en far. Spillerne hans er i sjokk.

«DATAFOTBALL»: Analytikeren Olsen i «Alt for Norge».

Kritikken av «Drillo-stilen» tiltar i folket og i pressen. Olsens irritasjon likeså. Men «Alt for Norge» mister ikke moment, for virkeligheten skal trå til med det best tenkelige klimakset da Norge slår Brasil – Brasil! – 2–1 under VM i Frankrike i 1998.

Denne sentrale nasjonale begivenheten er ypperlig ivaretatt av filmskaperne. «Alt for Norge» er ellers nøye med å unngå lange strekk med opptak fra selve kampene. Men filmen gjør klokelig et unntak her. Vi får se ganske mye, men fotballen blir brutt opp av øyeblikksbilder fra livet i nasjonen: Folk som ser på i stua hjemme. Nervøse. Folk som har installert TV på båten i sakens anledning. Også nervøse.

MIRAKELET I MARSEILLE: Egil «Drillo» Olsen slipper jubelen løs under VM i Frankrike i 1998.

Til slutt: En hovedstad som eksploderer i en fest som overgår enhver 17. mai-feiring, og trolig kan måle seg med 7. og 8. mai 1945.

«Alt for Norge» er overraskende gripende, overrumplende morsom og svært, svært vellaget. Den tar oss tett på både mannen og ballen.