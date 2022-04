Lindsay Lohan (t.v.) i rollen som Cady Heron i klassikeren «Mean Girls» fra 2004.

Ville egentlig ha en annen «Mean Girls»-rolle

Til Vogue sier skuespillerstjernen fra 2000-tallet at hun helst ville spilt en annen rolle enn Cady i kultfilmen fra 2004.

Publisert: Nå nettopp

Cady Heron i «Mean Girls» er en av Lindsay Lohan (35) mest ikoniske roller, men da skuespilleren gikk på audition for filmen var det med en helt annen karakter i siktet. I et videointervju med Vogue avslører nemlig Lohan hvem hun egentlig ville spille.

– Historien bak at jeg fikk rollen som Cady i «Mean Girls» er faktisk egentlig ikke kjent for så veldig mange, sier Lohan, og legger til:

– Jeg ville egentlig spille Regina, fordi jeg nettopp hadde blitt ferdig med «Freaky Friday» og hadde lyst til å spille en helt vanlig jente.

Regina George er lederen av «Mean Girls»-gjengen «The Plastics», og ble spilt av Rachel McAdams.

Skuespilleren forteller at hun ikke hadde lyst til å spille nok en «skadet tenåring», men at regissørene Mark Waters og Tina Fey insisterte på at hun skulle spille Cady – jenta som begynner på videregående i USA etter tolv år med hjemmeskole med foreldrene i Afrika.

I intervjuet avslører også Lohan at de andre skuespillerne var sjalu på garderoben hennes, fordi hun i starten fikk gå i jeans og sneakers.

Lohan debuterte som 11-åring i «Foreldrefellen», og har siden spilt i flere store filmsuksesser. Nå er det lenge siden hun har figurert i rampelyset for sine prestasjoner på TV og kinolerret, men i fjor ble det kjent at hun hadde sikret seg hovedrollen i en romantisk komedie på Netflix.